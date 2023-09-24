اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!

أعلنت الشرطة الباكستانية أن مراهقة قتلت والدها رمياً بالرصاص يوم السبت لاغتصابها خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مقاطعة البنجاب بالبلاد.

وقال سهيل كاظمي الذي يحقق في القضية، إن جاء في إفادة الفتاة، البالغة من العمر 14 عاما، للشرطة أنها كانت تمر بأوقات شبيهة بالجحيم وقررت قتل والدها المغتصب فأطلقت عليه النار بمسدسه بمدينة لاهور.

وجاءت هذه القضية بعد يوم من إصدار محكمة باكستانية يوم الجمعة حكما بالإعدام على رجل بتهمة اغتصاب ابنته القاصر.