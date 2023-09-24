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وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
منوعات
2023-09-24 | 13:30
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وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
توفيت امرأة سبعينية بعد تعرضها للصفع والتعذيب على يد مقدمة الرعاية لها في مدينة كولكاتا الهندية.
وكشفت لقطات كاميرات المراقبة للشقة التي كانت تقيم فيها السيدة المسنة، البالغة من العمر 79 عاما، عن تعذيب مقدم الرعاية.
ووفقا للشرطة، فإن الضحية، كالا ميشرا، كانت تقيم في شقة في المنطقة المذكورة، وكانت طريحة الفراش طوال السنوات السبع الماضية بسبب تعرّض جسدها للشلل. منذ ذلك الحين، تم توظيف اثنين من مقدمي الرعاية لرعايتها.
في 11 أيلول، عُثر على كالا جثةً هامدة في غرفة نومها. وعلى افتراض الوفاة الطبيعية، قام أقاربها بحرق جثة المرأة.
وبعد مرور فترة على وفاة كالا، علم الأقارب أنها تعرضت للتعذيب الوحشي على يد مقدمة الرعاية لها، بعد فحص كاميرات المراقبة المثبتة في الشقة. واتّضح أنها تعرضت للتعذيب طوال الليل قبل وفاتها.
وقال مسؤول كبير في الشرطة إن العاملة اعترفت أثناء التحقيق معها بأنها كانت تقوم بتعذيب المرأة بسبب إزعاجها أثناء النوم.
كما أكدت لقطات أخرى لكاميرات المراقبة أن المتهمة حاولت خنق المرأة من خلال تغطية وجهها بملاءة سرير أو بطانية. وبعد الحادثة غادرت الشقة صباحاً دون أن تخبر أحداً بأي شيء.
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