لأول مرة في التاريخ... طيور الفلامنغو تجتاح الشاطئ في هذا البلد والسكان مذهولون: أمر لا يصدق! (صور)

لأول مرة في التاريخ... طيور الفلامنغو تجتاح الشاطئ في هذا البلد والسكان مذهولون: أمر لا يصدق! (صور)



رصد روّاد شاطئ ميشيغان في ولاية ويسكونسن الأميركية، يوم الجمعة، 5 من الطيور الاستوائية ذات اللون الوردي، المعروفة بالفلامنغو، وهي تمرح قبالة الشاطئ في مياه بحيرة.



وتوافد الناس لإلقاء نظرة على الطيور التي تقف على بعد 25 قدمًا فقط من الشاطئ.



ومن جهته، قال المصور جيم إيديلهوبر، الذي سارع لمشاهدة الطيور المائية بعد انتشار أنباء زيارتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن "هذا أمر ضخم ولا يصدق".



ويعتقد علماء الأحياء البرية أن الطيور قد تم دفعها إلى الولاية الشمالية بعد أن انحرفت عن مسارها من موطنها الأصلي المكسيك وكوبا بسبب العواصف الشديدة لإعصار إداليا.



وظهرت العشرات من الفلامنغو في أماكن غير عادية في جميع أنحاء البلاد في أعقاب العاصفة، بما في ذلك إنديانا وكنتاكي وأوهايو وبنسلفانيا. كما شوهدت وهي تسبح في مياه فلوريدا لأول مرة منذ قرن.