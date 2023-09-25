ضحية التمساح امرأة مشردة... وابنتها كشفت تفاصيل جديدة: هاجمها في الظلام وهذا ما حدث!

ضحية التمساح امرأة مشردة... وابنتها كشفت تفاصيل جديدة: هاجمها في الظلام وهذا ما حدث!

لأول مرة في التاريخ... طيور الفلامنغو تجتاح الشاطئ في هذا البلد والسكان مذهولون: أمر لا يصدق! (صور)