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ضحية التمساح امرأة مشردة... وابنتها كشفت تفاصيل جديدة: هاجمها في الظلام وهذا ما حدث!
منوعات
2023-09-25 | 04:10
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ضحية التمساح امرأة مشردة... وابنتها كشفت تفاصيل جديدة: هاجمها في الظلام وهذا ما حدث!
ضحية التمساح امرأة مشردة... وابنتها كشفت تفاصيل جديدة: هاجمها في الظلام وهذا ما حدث!
كشفت الشرطة الأميركية عن هوية الجثة التي قضى عليها التمساح في فلوريدا وحملها بين فكيه، قائلةً إنها امرأة تدعى سابرينا بيكهام.
وقال مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس أنه سيتم تحديد لاحقاً ملابسات وفاة المرأة خلال التحقيق.
ومن جهتها، أنشأت عائلة الضحية صفحة لجمع التبرعات لها، كاشفة أنها "كانت تعيش في مخيم للمشردين بالقرب من المنطقة التي توفت فيها".
وقالت السلطات إن التمساح "قُتل بشكل إنساني وتم إخراجه من الممر المائي، قبل أن يستعيد فريق الغوص التابع للشرطة بقايا السيدة بيكهام".
بدورها، قالت ابنة الضحية، وهي امرأة مشردة من فلوريدا، إن والدتها لم تقترب من الوحش أو تقاومه قبل أن يجرها إلى القناة ويقتلها.
وخرجت الآن ابنة بيكهام، بريونا دوريس، للدفاع عن والدتها قائلة إنها تعرضت على الأرجح لهجوم من قبل التمساح بينما كانت تسير إلى مخيمها للمشردين في الظلام.
"كانت والدتي فردا من السكان المشردين الذين يعيشون في منطقة الغابات القريبة"، وفق ما كتبت دوريس في منشور على فيسبوك، متابعة: "يُعتقد أنها ربما كانت تسير من أو إلى موقع معسكرها بالقرب من الجدول في الظلام وهاجمها التمساح من الماء".
وأضافت: "بعض التفاصيل التي أود مشاركتها هي أن والدتي لم تسخر من التمساح كما يقول البعض في تعليقات وسائل الإعلام. لقد توقعنا أن نقضي معها سنوات عديدة أخرى. لسوء الحظ، دعاها الله إلى منزلها في وقت أقرب مما كانت قلوبنا جاهزة له."
وكان قد رصد تمساح في فلوريدا، الجمعة، وهو يحمل جثة بين فكيه، ليتبين فيما بعد أنها امرأة تدعى سابرينا بيكهام وتبلغ من العمر 41 عامًا، وفقاً
لصحيفة "ديلي ميل".
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