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تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!

تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!





وفي فيديو نشره، تحدث عن شاب يدعى JS، ويبلغ من العمر 36 سنة، والذي كاد أن يموت بعد استهلاكه لكمية كبيرة من مشروبات الطاقة في وقت قياسي.



وأوضح الفيديو أنه عندما نشأ JS في الثمانينيات، كان دائمًا مهووسًا بألعاب الفيديو - وكان والداه يحبان لعبها ولكن لم يكن لديه أي أصدقاء حقًا، وفق ما نقل موقع



لذلك، أثناء محاولته التواصل مع الأشخاص في مكان عمله، اعتقد أنه سيكون "من المضحك" تناول 12 مشروب طاقة في غضون 10 دقائق.



ولكن سرعان ما اتخذت الحيلة منعطفًا نحو الأسوأ، فبعد أن انتهى من الشرب، شعر الرجل بالمرض على الفور.



ويتذكر الطبيب أن الجزء السفلي من صدر الرجل كان يحترق، ولم يكن متأكدًا مما إذا كان السبب هو بطنه أو قلبه.



وكان يعاني من ضيق في التنفس وقرر أن يبعد تفكيره عن الألم عن طريق ممارسة ألعاب الفيديو.



ومع ذلك، "مع مرور الساعات، كان يشعر بقلبه يرفرف" - لكنه كان في حيرة من أمره بسبب حدوث ذلك لأن الكافيين عادة لا يكون له تأثير كبير عليه".



ومع تدهور حالته، تقيأ في حوض مطبخه مما جعله يشعر بالسوء - من المفترض أنه "يشعر بقلبه ينبض في عينيه".



لم يشك في أنها مشروبات الطاقة وانتظر يومًا قبل أن يتصل بسيارة الإسعاف لأنه لا يستطيع الأكل أو الشرب.



وعند وصوله إلى غرفة الطوارئ، تقيأ اللاعب على حذاء الممرضة وكان "محرجًا للغاية" من الاعتراف بعدد المشروبات التي تناولها.



وتم تشخيص حالته في النهاية بأنه يعاني من ارتفاع السكر في الدم.



ومع ذلك، كان الأطباء قلقين من احتمال وجود خطأ آخر، وبعد المزيد من الاختبارات، تم تشخيص إصابته بفرط شحميات الدم، المعروف أيضًا باسم التهاب البنكرياس الحاد.



هذه حالة خطيرة حيث يلتهب البنكرياس خلال فترة قصيرة من الزمن.



وبدأ بنكرياس الرجل في "هضم نفسه" بسبب وجود كمية كبيرة من الدهون في دمه، بسبب مشروبات الطاقة، وبدأ الكبد والكليتين في التوقف عن العمل وأصيب بعدوى في الدم.



ولحسن الحظ، بعد العلاج الطبي والمضادات الحيوية، نجا شبيبة من هذه المحنة.



ومع ذلك، فهو بمثابة تحذير صارخ قد يدفع الآخرين إلى إعادة التفكير في استهلاكهم لمشروبات الطاقة.



وحذر الدكتور هسو المشاهدين من أن "معظم الناس يعرفون أن مشروبات الطاقة يمكن أن تكون خطيرة عند استهلاكها بكميات كبيرة".



"إذا شربت واحدة من حين لآخر، وكنت شابًا وبصحة جيدة، فمن المحتمل ألا يشكل الأمر مشكلة كبيرة... ولكن إذا بدأت في شرب عبوات متتالية، فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة."



وقال الدكتور غاريث ناي، قائد برنامج العلوم الطبية في جامعة تشيستر، إن الرجل محظوظ لأن قلبه لم يتوقف على الفور.

شارك الطبيب الدكتور برنارد هسو قصص المرضى السابقين على موقع يوتيوب.وفي فيديو نشره، تحدث عن شاب يدعى JS، ويبلغ من العمر 36 سنة، والذي كاد أن يموت بعد استهلاكه لكمية كبيرة من مشروبات الطاقة في وقت قياسي.وأوضح الفيديو أنه عندما نشأ JS في الثمانينيات، كان دائمًا مهووسًا بألعاب الفيديو - وكان والداه يحبان لعبها ولكن لم يكن لديه أي أصدقاء حقًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل لذلك، أثناء محاولته التواصل مع الأشخاص في مكان عمله، اعتقد أنه سيكون "من المضحك" تناول 12 مشروب طاقة في غضون 10 دقائق.ولكن سرعان ما اتخذت الحيلة منعطفًا نحو الأسوأ، فبعد أن انتهى من الشرب، شعر الرجل بالمرض على الفور.ويتذكر الطبيب أن الجزء السفلي من صدر الرجل كان يحترق، ولم يكن متأكدًا مما إذا كان السبب هو بطنه أو قلبه.وكان يعاني من ضيق في التنفس وقرر أن يبعد تفكيره عن الألم عن طريق ممارسة ألعاب الفيديو.ومع ذلك، "مع مرور الساعات، كان يشعر بقلبه يرفرف" - لكنه كان في حيرة من أمره بسبب حدوث ذلك لأن الكافيين عادة لا يكون له تأثير كبير عليه".ومع تدهور حالته، تقيأ في حوض مطبخه مما جعله يشعر بالسوء - من المفترض أنه "يشعر بقلبه ينبض في عينيه".لم يشك في أنها مشروبات الطاقة وانتظر يومًا قبل أن يتصل بسيارة الإسعاف لأنه لا يستطيع الأكل أو الشرب.وعند وصوله إلى غرفة الطوارئ، تقيأ اللاعب على حذاء الممرضة وكان "محرجًا للغاية" من الاعتراف بعدد المشروبات التي تناولها.وتم تشخيص حالته في النهاية بأنه يعاني من ارتفاع السكر في الدم.ومع ذلك، كان الأطباء قلقين من احتمال وجود خطأ آخر، وبعد المزيد من الاختبارات، تم تشخيص إصابته بفرط شحميات الدم، المعروف أيضًا باسم التهاب البنكرياس الحاد.هذه حالة خطيرة حيث يلتهب البنكرياس خلال فترة قصيرة من الزمن.وبدأ بنكرياس الرجل في "هضم نفسه" بسبب وجود كمية كبيرة من الدهون في دمه، بسبب مشروبات الطاقة، وبدأ الكبد والكليتين في التوقف عن العمل وأصيب بعدوى في الدم.ولحسن الحظ، بعد العلاج الطبي والمضادات الحيوية، نجا شبيبة من هذه المحنة.ومع ذلك، فهو بمثابة تحذير صارخ قد يدفع الآخرين إلى إعادة التفكير في استهلاكهم لمشروبات الطاقة.وحذر الدكتور هسو المشاهدين من أن "معظم الناس يعرفون أن مشروبات الطاقة يمكن أن تكون خطيرة عند استهلاكها بكميات كبيرة"."إذا شربت واحدة من حين لآخر، وكنت شابًا وبصحة جيدة، فمن المحتمل ألا يشكل الأمر مشكلة كبيرة... ولكن إذا بدأت في شرب عبوات متتالية، فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة."وقال الدكتور غاريث ناي، قائد برنامج العلوم الطبية في جامعة تشيستر، إن الرجل محظوظ لأن قلبه لم يتوقف على الفور.