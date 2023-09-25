الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!

منوعات
2023-09-25 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!

تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!

شارك الطبيب الدكتور برنارد هسو قصص المرضى السابقين على موقع يوتيوب.

وفي فيديو نشره، تحدث عن شاب يدعى JS، ويبلغ من العمر 36 سنة، والذي كاد أن يموت بعد استهلاكه لكمية كبيرة من مشروبات الطاقة في وقت قياسي.

وأوضح الفيديو أنه عندما نشأ JS في الثمانينيات، كان دائمًا مهووسًا بألعاب الفيديو - وكان والداه يحبان لعبها ولكن لم يكن لديه أي أصدقاء حقًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لذلك، أثناء محاولته التواصل مع الأشخاص في مكان عمله، اعتقد أنه سيكون "من المضحك" تناول 12 مشروب طاقة في غضون 10 دقائق.

ولكن سرعان ما اتخذت الحيلة منعطفًا نحو الأسوأ، فبعد أن انتهى من الشرب، شعر الرجل بالمرض على الفور.

ويتذكر الطبيب أن الجزء السفلي من صدر الرجل كان يحترق، ولم يكن متأكدًا مما إذا كان السبب هو بطنه أو قلبه.

وكان يعاني من ضيق في التنفس وقرر أن يبعد تفكيره عن الألم عن طريق ممارسة ألعاب الفيديو.

ومع ذلك، "مع مرور الساعات، كان يشعر بقلبه يرفرف" - لكنه كان في حيرة من أمره بسبب حدوث ذلك لأن الكافيين عادة لا يكون له تأثير كبير عليه".

ومع تدهور حالته، تقيأ في حوض مطبخه مما جعله يشعر بالسوء - من المفترض أنه "يشعر بقلبه ينبض في عينيه".

لم يشك في أنها مشروبات الطاقة وانتظر يومًا قبل أن يتصل بسيارة الإسعاف لأنه لا يستطيع الأكل أو الشرب.

وعند وصوله إلى غرفة الطوارئ، تقيأ اللاعب على حذاء الممرضة وكان "محرجًا للغاية" من الاعتراف بعدد المشروبات التي تناولها.

وتم تشخيص حالته في النهاية بأنه يعاني من ارتفاع السكر في الدم.

ومع ذلك، كان الأطباء قلقين من احتمال وجود خطأ آخر، وبعد المزيد من الاختبارات، تم تشخيص إصابته بفرط شحميات الدم، المعروف أيضًا باسم التهاب البنكرياس الحاد.

هذه حالة خطيرة حيث يلتهب البنكرياس خلال فترة قصيرة من الزمن.

وبدأ بنكرياس الرجل في "هضم نفسه" بسبب وجود كمية كبيرة من الدهون في دمه، بسبب مشروبات الطاقة، وبدأ الكبد والكليتين في التوقف عن العمل وأصيب بعدوى في الدم.

ولحسن الحظ، بعد العلاج الطبي والمضادات الحيوية، نجا شبيبة من هذه المحنة.

ومع ذلك، فهو بمثابة تحذير صارخ قد يدفع الآخرين إلى إعادة التفكير في استهلاكهم لمشروبات الطاقة.

وحذر الدكتور هسو المشاهدين من أن "معظم الناس يعرفون أن مشروبات الطاقة يمكن أن تكون خطيرة عند استهلاكها بكميات كبيرة".

"إذا شربت واحدة من حين لآخر، وكنت شابًا وبصحة جيدة، فمن المحتمل ألا يشكل الأمر مشكلة كبيرة... ولكن إذا بدأت في شرب عبوات متتالية، فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة."

وقال الدكتور غاريث ناي، قائد برنامج العلوم الطبية في جامعة تشيستر، إن الرجل محظوظ لأن قلبه لم يتوقف على الفور.

آخر الأخبار

منوعات

مشروبًا

مشروبات

الطاقة

دقائق

لإبهار

أصدقائه...

النتائج

كارثية

LBCI التالي
خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في هذا البلد!
عثر على حفرة صغيرة في حديقة منزله... حقيقتها أرعبته!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
02:05

"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-19

قرّرت تذويب الحشو الموجود في شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية"... وهذا ما حصل! (صور)

LBCI
منوعات
2023-09-18

كانت مهووسة بفقدان بصرها... سكبت منظف الصرف في عينيها لتحقق حلم حياتها بالإعاقة وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
2023-09-22

أفقدته القدرة على العيش بطريقة طبيعية... رجل يتعرض للدغة عنكبوت "مروّعة" وهذا ما حصل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:57

تحدٍ "مميت" ينتشر في المدارس... وإحدى الأمهات تكشف عن إصابة ابنها بسببه وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:37

طفلة سمراء تتعرض للعنصرية والتمييز...هذا ما حصل خلال حفل توزيع الميداليات! (فيديو)

LBCI
منوعات
07:05

خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!

LBCI
منوعات
07:02

سحب داكنة ضخمة تحجب الرؤية في هذه الدولة... ومقطع فيديو مذهل يوثق الظاهرة الطبيعية! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:41

السعودية تحتفل بيوم السياحة العالمي... أكثر من 500 من القادة والخبراء وأكثر من 120 دولة سيحضرون الحدث الضخم

LBCI
منوعات
2023-09-23

طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"

LBCI
أخبار دولية
01:39

مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-24

توضيح من مولوي حول مهرجان ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:58

بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم

LBCI
أخبار لبنان
06:15

في وزارة الاعلام... نقاش حول كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية

LBCI
أخبار لبنان
04:39

أمين السيد: نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجية

LBCI
أخبار لبنان
03:46

خواجة للـLBCI: في حال لم ينجح الحوار فليربج من يحصل على 65 صوتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:27

أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:22

كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها

LBCI
منوعات
12:30

اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!

LBCI
منوعات
11:04

طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)

LBCI
منوعات
11:26

ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)

LBCI
فنّ
02:05

"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
12:51

ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور

LBCI
منوعات
10:25

تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!

LBCI
منوعات
13:30

وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More