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خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في هذا البلد!

منوعات
2023-09-25 | 05:54
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خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة &quot;طفل مصاص دماء&quot; في هذا البلد!
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خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في هذا البلد!

خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في بولندا وهذه التفاصيل!

قال علماء آثار إن بقايا طفل يبلغ من العمر ست سنوات كان يخشى المجتمع من عودته إلى الحياة كمصاص دماء تم اكتشافها في بولندا، وقد تم استخراج جزء منها من قبرها، مع فقدان نصف الجثة.

وكانت المقبرة البولندية التي تعود للقرن السابع عشر في قرية بين محط اهتمام المؤرخين هذا الأسبوع بعد أن تم الكشف عن اكتشاف جثث متعددة باستخدام أساليب الحماية "المضادة للانتقام"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتعود الأساطير المحيطة بالموتى الأحياء ومصاصي الدماء إلى القرن الحادي عشر في أوروبا الشرقية، وليس من غير المألوف أن يتم اكتشاف هياكل عظمية تحمل علامات هذه الخرافات.

وفي أوروبا الشرقية، انتشرت حكايات الأشخاص الذين ماتوا ثم عادوا إلى عالم الأحياء بعد أشهر عدة، وكثيرًا ما تم إلقاء اللوم عليهم في حالات الوفاة المفاجئة أو الحوادث أو حتى جعل الحياة أكثر صعوبة بشكل عام - مثل تحميلهم مسؤولية ضعف الحصاد.

ولكن من المعتقد أن اكتشاف الهيكل العظمي لطفل صغير تمت معالجته بهذه الطريقة هو الأول من نوعه.

وذكرت صحيفة التايمز أنه تم اكتشاف الطفل، الذي يُعتقد أن عمره حوالي ست سنوات، مدفونًا ووجهه للأسفل، بحيث إذا استيقظ فسوف يعض الأرض بدلاً من مص دماء الأشخاص فوق.

كما تم وضع قدمه أيضًا في قفل، مما قد يجعل الخروج من القبر أكثر صعوبة، أو يرمز إلى "إغلاق المرحلة" ويجعل عودة الطفل مستحيلة.

لكن علماء الآثار اكتشفوا أيضًا أنه بعد الدفن، تم استخراج الجثة جزئيًا وإزالة النصف العلوي منها، ومن المفترض أن يتم تدميرها.

وقال قائد الفريق البروفيسور داريوس بولينسكي، من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في مدينة تورون القريبة، لصحيفة التايمز إن الطفل كان "خائفًا للغاية" بشكل واضح.

وتابع: "سبب هذا الدفن الوحشي والمثير للاشمئزاز غير معروف".

وقال الخبراء إن هذا الاكتشاف المروع تم في نفس المقبرة التي دفنت فيها امرأة ومنجل يضغط على رقبتها، وهي طريقة لضمان أنها ستقطع رأسها إذا حاولت النهوض من بين الأموات.

وقال البروفيسور بولينسكي سابقًا لـ MailOnline: "تشمل طرق الحماية من عودة الموتى قطع الرأس أو الساقين، ووضع وجه المتوفى لأسفل ليعضه في الأرض، والحرق، والتحطيم بحجر".

"لم يتم وضع المنجل بشكل مسطح ولكن تم وضعه على الرقبة بطريقة أنه إذا حاول المتوفى النهوض، فمن المرجح أن يتم قطع رأسه أو إصابته."

وعلى نحو مماثل لمحاكمات السحرة، تسببت الأساطير المحيطة بالعائدين من مصاصي الدماء العائدين لمطاردة السكان المحليين في حدوث هستيريا كبيرة في بعض مناطق أوروبا - بل وأدت إلى إعدام بعض الأبرياء الذين يُعتقد أنهم مصاصو دماء.

أما أولئك الذين ماتوا وكان يُعتقد أنهم معرضون لخطر العودة، فقد تم دفنهم في كثير من الأحيان في مقابر نائية بعيدًا عن المستوطنات الكبرى.

وقال البروفيسور بولينسكي إن هذا يمكن أن يشمل الأشخاص الذين ماتوا دون تعميد أو أولئك الذين قتلوا أنفسهم.

ومن الممكن أيضًا أن يكونوا قد تعرضوا لوفيات عنيفة بشكل خاص أو عانوا من أعراض مخيفة لمرض عقلي أو أمراض خطيرة.

وشملت طرق التأكد من بقائهم ميتين وضع منجل على الجثة أو حرقها أو حتى تعليقها وقطع رأسها.
 
 

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