الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في هذا البلد!
منوعات
2023-09-25 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في هذا البلد!
خافوا من أن يعود إلى الحياة فقتلوه ودفنوه بشكل مرعب... العثور على جثة "طفل مصاص دماء" في بولندا وهذه التفاصيل!
قال علماء آثار إن بقايا طفل يبلغ من العمر ست سنوات كان يخشى المجتمع من عودته إلى الحياة كمصاص دماء تم اكتشافها في بولندا، وقد تم استخراج جزء منها من قبرها، مع فقدان نصف الجثة.
وكانت المقبرة البولندية التي تعود للقرن السابع عشر في قرية بين محط اهتمام المؤرخين هذا الأسبوع بعد أن تم الكشف عن اكتشاف جثث متعددة باستخدام أساليب الحماية "المضادة للانتقام"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
وتعود الأساطير المحيطة بالموتى الأحياء ومصاصي الدماء إلى القرن الحادي عشر في أوروبا الشرقية، وليس من غير المألوف أن يتم اكتشاف هياكل عظمية تحمل علامات هذه الخرافات.
وفي أوروبا الشرقية، انتشرت حكايات الأشخاص الذين ماتوا ثم عادوا إلى عالم الأحياء بعد أشهر عدة، وكثيرًا ما تم إلقاء اللوم عليهم في حالات الوفاة المفاجئة أو الحوادث أو حتى جعل الحياة أكثر صعوبة بشكل عام - مثل تحميلهم مسؤولية ضعف الحصاد.
ولكن من المعتقد أن اكتشاف الهيكل العظمي لطفل صغير تمت معالجته بهذه الطريقة هو الأول من نوعه.
وذكرت صحيفة التايمز أنه تم اكتشاف الطفل، الذي يُعتقد أن عمره حوالي ست سنوات، مدفونًا ووجهه للأسفل، بحيث إذا استيقظ فسوف يعض الأرض بدلاً من مص دماء الأشخاص فوق.
كما تم وضع قدمه أيضًا في قفل، مما قد يجعل الخروج من القبر أكثر صعوبة، أو يرمز إلى "إغلاق المرحلة" ويجعل عودة الطفل مستحيلة.
لكن علماء الآثار اكتشفوا أيضًا أنه بعد الدفن، تم استخراج الجثة جزئيًا وإزالة النصف العلوي منها، ومن المفترض أن يتم تدميرها.
وقال قائد الفريق البروفيسور داريوس بولينسكي، من جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في مدينة تورون القريبة، لصحيفة التايمز إن الطفل كان "خائفًا للغاية" بشكل واضح.
وتابع: "سبب هذا الدفن الوحشي والمثير للاشمئزاز غير معروف".
وقال الخبراء إن هذا الاكتشاف المروع تم في نفس المقبرة التي دفنت فيها امرأة ومنجل يضغط على رقبتها، وهي طريقة لضمان أنها ستقطع رأسها إذا حاولت النهوض من بين الأموات.
وقال البروفيسور بولينسكي سابقًا لـ MailOnline: "تشمل طرق الحماية من عودة الموتى قطع الرأس أو الساقين، ووضع وجه المتوفى لأسفل ليعضه في الأرض، والحرق، والتحطيم بحجر".
"لم يتم وضع المنجل بشكل مسطح ولكن تم وضعه على الرقبة بطريقة أنه إذا حاول المتوفى النهوض، فمن المرجح أن يتم قطع رأسه أو إصابته."
وعلى نحو مماثل لمحاكمات السحرة، تسببت الأساطير المحيطة بالعائدين من مصاصي الدماء العائدين لمطاردة السكان المحليين في حدوث هستيريا كبيرة في بعض مناطق أوروبا - بل وأدت إلى إعدام بعض الأبرياء الذين يُعتقد أنهم مصاصو دماء.
أما أولئك الذين ماتوا وكان يُعتقد أنهم معرضون لخطر العودة، فقد تم دفنهم في كثير من الأحيان في مقابر نائية بعيدًا عن المستوطنات الكبرى.
وقال البروفيسور بولينسكي إن هذا يمكن أن يشمل الأشخاص الذين ماتوا دون تعميد أو أولئك الذين قتلوا أنفسهم.
ومن الممكن أيضًا أن يكونوا قد تعرضوا لوفيات عنيفة بشكل خاص أو عانوا من أعراض مخيفة لمرض عقلي أو أمراض خطيرة.
وشملت طرق التأكد من بقائهم ميتين وضع منجل على الجثة أو حرقها أو حتى تعليقها وقطع رأسها.
آخر الأخبار
منوعات
الحياة
فقتلوه
ودفنوه
مرعب...
العثور
"طفل
دماء"
البلد!
التالي
خلال مهرجان لركض الثيران... رجل يلقى مصرعه بطريقة مروّعة: الجاني ثور؟!
تناول 12 مشروبًا من مشروبات الطاقة في 10 دقائق لإبهار أصدقائه... النتائج كانت كارثية وهذا ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-13
أصيب بجروح "خطيرة"... العثور على شاب متوفي بشكل مأساوي في الشارع
منوعات
2023-08-13
أصيب بجروح "خطيرة"... العثور على شاب متوفي بشكل مأساوي في الشارع
0
منوعات
2023-09-23
مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!
منوعات
2023-09-23
مات وعاد إلى الحياة 8 مرّات... رجل يكشف تفاصيل صادمة عن "معجزة" حدثت له!
0
صحة وتغذية
2023-09-23
بعد انتشاره بشكل واسع... الخبراء يكشفون مدى خطورة متحور "بيرولا" الجديد!
صحة وتغذية
2023-09-23
بعد انتشاره بشكل واسع... الخبراء يكشفون مدى خطورة متحور "بيرولا" الجديد!
0
منوعات
2023-09-22
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
منوعات
2023-09-22
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:57
تحدٍ "مميت" ينتشر في المدارس... وإحدى الأمهات تكشف عن إصابة ابنها بسببه وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
09:57
تحدٍ "مميت" ينتشر في المدارس... وإحدى الأمهات تكشف عن إصابة ابنها بسببه وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
08:37
طفلة سمراء تتعرض للعنصرية والتمييز...هذا ما حصل خلال حفل توزيع الميداليات! (فيديو)
منوعات
08:37
طفلة سمراء تتعرض للعنصرية والتمييز...هذا ما حصل خلال حفل توزيع الميداليات! (فيديو)
0
منوعات
07:05
خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!
منوعات
07:05
خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!
0
منوعات
07:02
سحب داكنة ضخمة تحجب الرؤية في هذه الدولة... ومقطع فيديو مذهل يوثق الظاهرة الطبيعية! (فيديو)
منوعات
07:02
سحب داكنة ضخمة تحجب الرؤية في هذه الدولة... ومقطع فيديو مذهل يوثق الظاهرة الطبيعية! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:41
السعودية تحتفل بيوم السياحة العالمي... أكثر من 500 من القادة والخبراء وأكثر من 120 دولة سيحضرون الحدث الضخم
منوعات
06:41
السعودية تحتفل بيوم السياحة العالمي... أكثر من 500 من القادة والخبراء وأكثر من 120 دولة سيحضرون الحدث الضخم
0
منوعات
2023-09-23
طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"
منوعات
2023-09-23
طفلة في الثانية من عمرها اختفت... لن تصدقوا كيف كان وضعها عندما عُثر عليها: "إنها قصة رائعة حقًا!"
0
أخبار دولية
01:39
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
أخبار دولية
01:39
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
0
أخبار لبنان
2023-09-24
توضيح من مولوي حول مهرجان ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا
أخبار لبنان
2023-09-24
توضيح من مولوي حول مهرجان ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
07:58
بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم
رياضة
07:58
بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم
0
أخبار لبنان
06:15
في وزارة الاعلام... نقاش حول كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية
أخبار لبنان
06:15
في وزارة الاعلام... نقاش حول كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية
0
أخبار لبنان
04:39
أمين السيد: نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجية
أخبار لبنان
04:39
أمين السيد: نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجية
0
أخبار لبنان
03:46
خواجة للـLBCI: في حال لم ينجح الحوار فليربج من يحصل على 65 صوتا
أخبار لبنان
03:46
خواجة للـLBCI: في حال لم ينجح الحوار فليربج من يحصل على 65 صوتا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
05:22
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
امن وقضاء
05:22
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
2
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
3
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
4
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
5
فنّ
02:05
"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)
فنّ
02:05
"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)
6
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
7
منوعات
10:25
تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!
منوعات
10:25
تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!
8
منوعات
13:30
وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
منوعات
13:30
وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More