خلال مهرجان لركض الثيران... رجل يلقى مصرعه بطريقة مروّعة: الجاني ثور؟!

خلال مهرجان لركض الثيران... رجل يلقى مصرعه بطريقة مروّعة: الجاني ثور؟!



لقي رجل مصرعه وأصيب صديقه خلال مهرجان لركض الثيران في شرق إسبانيا، حسبما ذكرت السلطات.



وفي التفاصيل، تعرض الرجل البالغ من العمر 61 عاماً لنطحة ثور خلال الحدث الذي أقيم في بلدة بوبلا دي فارنالس في منطقة فالنسيا يوم السبت، توفي على أثرها بعد يوم واحد.



كما تعرض صديقه، البالغ من العمر 63 عاماً، لهجوم الثور نفسه، وهو في حالة مستقرة في المستشفى.



وتعتبر الوفيات والإصابات خلال مهرجانات ركض الثيران في إسبانيا شائعة، فهناك المئات من هذه الأحداث، حيث يتم إطلاق الثيران في شوارع المدينة ويركض الناس أمامهم.



ولطالما اشتكت جماعات حقوق الحيوان من المخاطر التي يتعرض لها الجمهور وكذلك الحيوانات، لكن هذه الحفلات لا تزال تحظى بشعبية كبيرة.