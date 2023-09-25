السعودية تحتفل بيوم السياحة العالمي... أكثر من 500 من القادة والخبراء وأكثر من 120 دولة سيحضرون الحدث الضخم

تحتضن المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء في الرياض، أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة بمناسبة الاحتفاء بيوم السياحة العالمي، تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".وأعلنت اللجنة المنظمة أن أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين، من 120 دولة سيحضرون هذا الحدث من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، ويعكس هذا الحضور الملفت حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً.ويقام هذا الحدث العالمي على مدى يومين وللمرة الثانية بعد أربعة أعوام من استضافة الاحتفاء بـ"يوم السياحة العالمي" في العام 2019، ويعد التجمع الأكبر منذ انطلاقة الاحتفاء به قبل 43 عامًا، نظرًا لعدد الوزراء المشاركين، بالإضافة لحضور نخبة من قادة الأعمال ورواد الصناعة، من أجل تسليط الضوء على الاستثمار في الإنسان وكوكب الأرض لتأمين سبل العيش وبحث سبل التفاهم والتعاون المشترك لاستكشاف الفرص وتوسيع نطاق التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الصناعة.وتأتي هذه الاستضافة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة الأحداث العالمية بشكل عام وقطاع السياحة العالمي بشكل خاص، بوصفه أحد أسرع الوجهات نموًا من بين دول مجموعة العشرين كافة، وأيضا بوصفها رئيسة منظمة السياحة العالمية للعام الحالي 2023، والحاضنة لمقر منظمة السياحة العالمي بمنطقة الشرق الأوسط".