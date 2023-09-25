الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!
منوعات
2023-09-25 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!
خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!
حُكم على أم من ولاية فيرجينيا بالسجن لمدة 78 عامًا، الجمعة، بعد أن خدرت بناتها بعلكة الميلاتونين قبل أن تقتلهن بالرصاص قبل خمس سنوات.
صدر الحكم المشدد على فيرونيكا يونغبلود، 38 عامًا، بعد إدانة عاملة الجنس السابقة بتهمتي قتل من الدرجة الأولى وتهمتين بارتكاب جناية استخدام أسلحة نارية.
وأطلقت يونغبلود النار على ابنتيها شارون كاسترو، 15 عامًا، وبروكلين يونغبلود، 5 أعوام، في أسرّتهما في شقتهما في ماكلين بعد تخديرهما بعلكة الميلاتونين في آب 2018، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وأصيبت بروكلين، التي توفيت في مكان الحادث، برصاصة واحدة في الرأس بينما أصيبت شارون مرة في الظهر ومرة في الصدر وتوفيت فيما بعد في المستشفى.
وتمكنت المراهقة من الاتصال بالطوارئ بعد إطلاق النار عليها لإبلاغ المرسل بأن والدتها هي التي ضغطت الزناد.
والمحلفون الذين سمعوا نداء شارون خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين أصيبوا بصدمة شديدة.
آخر الأخبار
منوعات
ابنتيها
سنوات
بالعلكة
أطلقت
النار
عليهما...
كُشفت
بطريقة
مأساوية
مصيرها!
التالي
طفلة سمراء تتعرض للعنصرية والتمييز...هذا ما حصل خلال حفل توزيع الميداليات! (فيديو)
سحب داكنة ضخمة تحجب الرؤية في هذه الدولة... ومقطع فيديو مذهل يوثق الظاهرة الطبيعية! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-06
طبيبة أربعينية أطلقت النار على رضيعها في غرفته ثم أنهت حياتها في حادثة مأساوية!
منوعات
2023-08-06
طبيبة أربعينية أطلقت النار على رضيعها في غرفته ثم أنهت حياتها في حادثة مأساوية!
0
منوعات
2023-08-02
مؤثرة لم تشرب الماء لمدة 6 سنوات...وهذا مصيرها! (صور)
منوعات
2023-08-02
مؤثرة لم تشرب الماء لمدة 6 سنوات...وهذا مصيرها! (صور)
0
منوعات
2023-06-28
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-06-28
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
0
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:57
تحدٍ "مميت" ينتشر في المدارس... وإحدى الأمهات تكشف عن إصابة ابنها بسببه وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
09:57
تحدٍ "مميت" ينتشر في المدارس... وإحدى الأمهات تكشف عن إصابة ابنها بسببه وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
08:37
طفلة سمراء تتعرض للعنصرية والتمييز...هذا ما حصل خلال حفل توزيع الميداليات! (فيديو)
منوعات
08:37
طفلة سمراء تتعرض للعنصرية والتمييز...هذا ما حصل خلال حفل توزيع الميداليات! (فيديو)
0
منوعات
07:02
سحب داكنة ضخمة تحجب الرؤية في هذه الدولة... ومقطع فيديو مذهل يوثق الظاهرة الطبيعية! (فيديو)
منوعات
07:02
سحب داكنة ضخمة تحجب الرؤية في هذه الدولة... ومقطع فيديو مذهل يوثق الظاهرة الطبيعية! (فيديو)
0
منوعات
06:41
السعودية تحتفل بيوم السياحة العالمي... أكثر من 500 من القادة والخبراء وأكثر من 120 دولة سيحضرون الحدث الضخم
منوعات
06:41
السعودية تحتفل بيوم السياحة العالمي... أكثر من 500 من القادة والخبراء وأكثر من 120 دولة سيحضرون الحدث الضخم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-21
الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"
فنّ
2023-09-21
الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"
0
أمن وقضاء
2023-09-24
غادرت منزل ذويها في الزاهرية ولم تعد...
أمن وقضاء
2023-09-24
غادرت منزل ذويها في الزاهرية ولم تعد...
0
فنّ
2023-09-04
بريتني سبيرز تمتطي الحصان عارية الصدر: كان يجب أن أذهب عارية! (فيديو)
فنّ
2023-09-04
بريتني سبيرز تمتطي الحصان عارية الصدر: كان يجب أن أذهب عارية! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-24
"من الوريد إلى الوريد"... عثر عليها شقيقها الطفل مذبوحةً في منزلها الزوجي ببلدٍ عربي!
منوعات
2023-09-24
"من الوريد إلى الوريد"... عثر عليها شقيقها الطفل مذبوحةً في منزلها الزوجي ببلدٍ عربي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
07:58
بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم
رياضة
07:58
بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم
0
أخبار لبنان
06:15
في وزارة الاعلام... نقاش حول كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية
أخبار لبنان
06:15
في وزارة الاعلام... نقاش حول كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية
0
أخبار لبنان
04:39
أمين السيد: نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجية
أخبار لبنان
04:39
أمين السيد: نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجية
0
أخبار لبنان
03:46
خواجة للـLBCI: في حال لم ينجح الحوار فليربج من يحصل على 65 صوتا
أخبار لبنان
03:46
خواجة للـLBCI: في حال لم ينجح الحوار فليربج من يحصل على 65 صوتا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
05:22
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
امن وقضاء
05:22
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
2
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
3
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
4
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
5
فنّ
02:05
"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)
فنّ
02:05
"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)
6
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
7
منوعات
10:25
تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!
منوعات
10:25
تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!
8
منوعات
13:30
وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
منوعات
13:30
وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More