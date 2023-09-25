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خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!

منوعات
2023-09-25 | 07:05
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خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!
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خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!

خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!

حُكم على أم من ولاية فيرجينيا بالسجن لمدة 78 عامًا، الجمعة، بعد أن خدرت بناتها بعلكة الميلاتونين قبل أن تقتلهن بالرصاص قبل خمس سنوات.

صدر الحكم المشدد على فيرونيكا يونغبلود، 38 عامًا، بعد إدانة عاملة الجنس السابقة بتهمتي قتل من الدرجة الأولى وتهمتين بارتكاب جناية استخدام أسلحة نارية. 

وأطلقت يونغبلود النار على ابنتيها شارون كاسترو، 15 عامًا، وبروكلين يونغبلود، 5 أعوام، في أسرّتهما في شقتهما في ماكلين بعد تخديرهما بعلكة الميلاتونين في آب 2018، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأصيبت بروكلين، التي توفيت في مكان الحادث، برصاصة واحدة في الرأس بينما أصيبت شارون مرة في الظهر ومرة في الصدر وتوفيت فيما بعد في المستشفى.

وتمكنت المراهقة من الاتصال بالطوارئ بعد إطلاق النار عليها لإبلاغ المرسل بأن والدتها هي التي ضغطت الزناد.

والمحلفون الذين سمعوا نداء شارون خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين أصيبوا بصدمة شديدة.
 

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