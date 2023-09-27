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هذه هي أفضل المهرجانات الثقافية في العالم لعام 2023!

منوعات
2023-09-27 | 04:38
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هذه هي أفضل المهرجانات الثقافية في العالم لعام 2023!
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هذه هي أفضل المهرجانات الثقافية في العالم لعام 2023!

هذه هي أفضل المهرجانات الثقافية في العالم لعام 2023!

تقام المئات من المهرجانات في بلدان حول العالم في كل عام، بدءًا من عطلات نهاية الأسبوع المليئة بالموسيقى وحتى اللعب القتالي والعروض الفنية.

تعتبر هذه المهرجانات الثقافية من أبرز العوامل التي توسع الآفاق وتفتح المجال لتجربة أشياء جديدة والتواصل مع الآخرين.

إليكم فيما يلي أفضل المهرجانات الثقافية في العالم لعام 2023:

ماردي غرا، الولايات المتحدة الأميركية
 من الناحية الفنية، ماردي هو يوم واحد فقط. ومع ذلك، يعتبر المهرجان المعروف أيضًا باسم نيو أورليانز، "أعظم عرض مجاني على وجه الأرض"، حيث تبدأ الاحتفالات فيه قبل أسابيع، وعادةً بسلسلة من المسيرات الملونة التي تتميز بعوامات غريبة وأزياء مبهجة. 

كرنفال دي فينيسيا – البندقية، إيطاليا
 المرة الوحيدة التي يكون فيها ارتداء الأقنعة أمرًا ممتعًا: الحفلات التنكرية!
خلال كرنفال البندقية، أصبحت فرض ارتداء الأقنعة في المدينة على قدم وساق، حيث تجتاح الملابس التنكرية المتقنة الشوارع. وتشمل الاحتفالات عرضًا مائيًا ومسابقات للأزياء في ساحة القديس مارك. 

كرنفال – ريو دي جانيرو، البرازيل
 تخيل أن مليوني شخص يرقصون معًا في الشوارع، إنها أكبر حفلة على هذا الكوكب. وعندما يتعلق الأمر بالمهرجانات العالمية، فإن كرنفال ريو دي جانيرو يعتبر أسطوريًا. وتشمل الاحتفالات سلسلة من الحفلات الصاخبة في الشوارع، وموكب سامبادروم الملحمي في وسط ريو، وبالطبع الأزياء المبهرة والريشية! 

هولي - راجستان، الهند
 في حين أن ألوان الهند النابضة بالحياة حاضرة دائمًا، فليس هناك وقت أكثر بهجة للزيارة من هولي. يحتفل مهرجان الألوان الهندوسي بانتصار الخير على الشر ويمثل قدوم فصل الربيع، حيث يخرج الحاضرون إلى الشوارع ليقذفوا بعضهم البعض بالمساحيق ذات الألوان الزاهية والمياه. 

سونجكران - تايلاند
 بالنسبة للشعب التايلاندي، يحتفلون بالعام الجديد من خلال رش الماء على أحبائهم، مما يرمز إلى التخلص من الحظ السيئ. ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 35 درجة مئوية، يتحول الرش المهذب الأولي إلى معركة كاملة بالمياه في الشوارع في جميع أنحاء تايلاند! 
 
 

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