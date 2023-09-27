الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)
منوعات
2023-09-27 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)
لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)
سواء كانت رحلتكم الأولى أو كنتم مسافرين متمرسين، فمن المفيد دائمًا أن يكون لديكم قائمة بأساسيات السفر التي يجب أن تكون بحوزتكم خلال إجازتكم.
إليكم فيما يلي أهم العناصر التي قد تجعل رحلاتكم أسهل وأكثر راحة:
حزام المال
الآن قد لا يكون هذا هو الإكسسوار الأكثر أناقة، ولكن ارتداء حزام المال أو حقيبة الخصر يسمح لكم بالاحتفاظ بالأشياء الثمينة (مثل جواز السفر والمال وبطاقات السفر) بالقرب من جسمكم وبعيدًا عن أيدي المتطفلين.
كما أنه يجعل الأمر أسهل إذا كان لديكم مكان واحد لوضع جميع العناصر الأكثر أهمية لديكم حيث يمكن الوصول إليها بسهولة، مما يوفر عليكم البحث عن محاولة العثور عليها.
سماعات الرأس
سواء كنتم تريدون الهروب من خلال الاستماع إلى ألبومكم المفضل أو التعرف على وجهتكم من خلال الاستماع إلى بعض ملفات البودكاست التثقيفية، فإن سماعات الرأس ضرورية خلال رحلتكم.
شاحن الهاتف المحمول
من المعروف أن معظم بطاريات الهواتف بالكاد تدوم أكثر من يوم واحد. لذلك، عليكم أن تتأكدوا من أخذ الشاحن الخاص بهواتفكم معكم من أجل عدم الشعور بالقلق بشأن مقدار البطارية المتبقية.
حقيبة إسعاف أولي
من المحتمل أنكم لن تضطرون حتى إلى لمس بها خلال رحلتكم، لكن من الأفضل أن تكون معكم أينما ذهبتم. ويعد أخذ مجموعة صغيرة من الإسعافات الأولية بما في ذلك بعض الأساسيات مثل اللصقات والمطهرات ومسكنات الألم فكرة جيدة دائمًا.
آخر الأخبار
منوعات
لرحلة
سياحية
وأكثر
راحة
المستلزمات
تحتاجونها
التالي
اليكم قصة اكتشاف القهوة...وهذا تاريخها!
في أي عمر من المحتمل أن تكون أسعد في الحياة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:28
ميناسيان دعا إلى رفع الصلوات الأحد في 1 ت1 عن راحة أنفس الشهداء في أرتساخ وسلامة النازحين
أخبار لبنان
11:28
ميناسيان دعا إلى رفع الصلوات الأحد في 1 ت1 عن راحة أنفس الشهداء في أرتساخ وسلامة النازحين
0
رياضة
05:43
البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب
رياضة
05:43
البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب
0
منوعات
2023-09-27
لمحبي السفر...اليكم أبرز المعالم السياحية في العالم العربي!
منوعات
2023-09-27
لمحبي السفر...اليكم أبرز المعالم السياحية في العالم العربي!
0
السياحة في لبنان
2023-09-26
حفل إستقبال تنظمه السفارة اللبنانية في الرياض لعرض رؤية سياحية للبنان
السياحة في لبنان
2023-09-26
حفل إستقبال تنظمه السفارة اللبنانية في الرياض لعرض رؤية سياحية للبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:09
شبح ظهر في منزلهما ليلا أخاف كلبهما... ما حصل يحاكي أفلام الرعب! (صور)
منوعات
13:09
شبح ظهر في منزلهما ليلا أخاف كلبهما... ما حصل يحاكي أفلام الرعب! (صور)
0
منوعات
12:51
خروجهما من المنزل نهارا يعني "موتهما المؤكد"... قصة غريبة لشقيقين لا يتجولان إلا بقناع من تصميم وكالة ناسا!
منوعات
12:51
خروجهما من المنزل نهارا يعني "موتهما المؤكد"... قصة غريبة لشقيقين لا يتجولان إلا بقناع من تصميم وكالة ناسا!
0
منوعات
12:29
كيف تكشف خيانة شريكك لك؟... اتبع هذه الخطوات من محققة خاصة!
منوعات
12:29
كيف تكشف خيانة شريكك لك؟... اتبع هذه الخطوات من محققة خاصة!
0
منوعات
12:15
في لحظة مرعبة... إبنة الـ3 سنوات حملت المسدس وأطلقت النار على نفسها وهذا مصيرها! (فيديو)
منوعات
12:15
في لحظة مرعبة... إبنة الـ3 سنوات حملت المسدس وأطلقت النار على نفسها وهذا مصيرها! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-19
إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)
منوعات
2023-09-19
إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)
0
اقتصاد
2023-02-15
وزارة الاقتصاد تحدد سعر بيع النخالة ودقيق القمح
اقتصاد
2023-02-15
وزارة الاقتصاد تحدد سعر بيع النخالة ودقيق القمح
0
فنّ
2023-09-27
عيد ميلاد الأميرتين سلمى وإيمان.. والملكة رانيا تنشر صورة مميّزة وتغزو الانترنت!
فنّ
2023-09-27
عيد ميلاد الأميرتين سلمى وإيمان.. والملكة رانيا تنشر صورة مميّزة وتغزو الانترنت!
0
منوعات
2023-09-27
ما هي اللغات الأكثر تداولا في العالم؟
منوعات
2023-09-27
ما هي اللغات الأكثر تداولا في العالم؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:47
"مياس" ضيفة شرف في نهائيات برنامج AMERICA'S GOT TALENT 2023
أخبار لبنان
08:47
"مياس" ضيفة شرف في نهائيات برنامج AMERICA'S GOT TALENT 2023
0
اقتصاد
07:30
مصرف لبنان يلتزم بعدم تمويل الدولة لا بالدولار ولا بالليرة
اقتصاد
07:30
مصرف لبنان يلتزم بعدم تمويل الدولة لا بالدولار ولا بالليرة
0
أخبار لبنان
07:15
وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها
أخبار لبنان
07:15
وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها
0
أخبار دولية
15:54
ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟
أخبار دولية
15:54
ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:18
لبنان السياحة... أرقام ايجابية وفرص
تقارير نشرة الاخبار
15:18
لبنان السياحة... أرقام ايجابية وفرص
0
تقارير نشرة الاخبار
15:18
السياحة… من السعودية إلى كل العالم!
تقارير نشرة الاخبار
15:18
السياحة… من السعودية إلى كل العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
حملة الـ LBCI عن الحرائق ساهمت في تسليط الضوء على حاجات فرق الإطفاء والدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
14:40
حملة الـ LBCI عن الحرائق ساهمت في تسليط الضوء على حاجات فرق الإطفاء والدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
فريقا الحكمة وبيروت يستمران في حصد نتائج ضمن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
14:35
فريقا الحكمة وبيروت يستمران في حصد نتائج ضمن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بين السعودية وايران… غاتو
تقارير نشرة الاخبار
14:33
بين السعودية وايران… غاتو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:11
هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!
أمن وقضاء
11:11
هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!
2
منوعات
07:17
هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟
منوعات
07:17
هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟
3
خبر عاجل
09:22
جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل
خبر عاجل
09:22
جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل
4
خبر عاجل
15:19
ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI
خبر عاجل
15:19
ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI
5
منوعات
15:00
إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!
منوعات
15:00
إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!
6
حال الطقس
00:44
ماذا في طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
00:44
ماذا في طقس الأيام المقبلة؟
7
صحف اليوم
00:12
مصادر متابعة لـ "الأنباء الكويتية": اسم قائد الجيش في الصدارة و«حزب الله» مهتم باسم خليفته
صحف اليوم
00:12
مصادر متابعة لـ "الأنباء الكويتية": اسم قائد الجيش في الصدارة و«حزب الله» مهتم باسم خليفته
8
منوعات
08:54
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
منوعات
08:54
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More