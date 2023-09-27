لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)

لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)



سواء كانت رحلتكم الأولى أو كنتم مسافرين متمرسين، فمن المفيد دائمًا أن يكون لديكم قائمة بأساسيات السفر التي يجب أن تكون بحوزتكم خلال إجازتكم.



إليكم فيما يلي أهم العناصر التي قد تجعل رحلاتكم أسهل وأكثر راحة:



حزام المال

الآن قد لا يكون هذا هو الإكسسوار الأكثر أناقة، ولكن ارتداء حزام المال أو حقيبة الخصر يسمح لكم بالاحتفاظ بالأشياء الثمينة (مثل جواز السفر والمال وبطاقات السفر) بالقرب من جسمكم وبعيدًا عن أيدي المتطفلين.



كما أنه يجعل الأمر أسهل إذا كان لديكم مكان واحد لوضع جميع العناصر الأكثر أهمية لديكم حيث يمكن الوصول إليها بسهولة، مما يوفر عليكم البحث عن محاولة العثور عليها.

سماعات الرأس

سواء كنتم تريدون الهروب من خلال الاستماع إلى ألبومكم المفضل أو التعرف على وجهتكم من خلال الاستماع إلى بعض ملفات البودكاست التثقيفية، فإن سماعات الرأس ضرورية خلال رحلتكم.

شاحن الهاتف المحمول

من المعروف أن معظم بطاريات الهواتف بالكاد تدوم أكثر من يوم واحد. لذلك، عليكم أن تتأكدوا من أخذ الشاحن الخاص بهواتفكم معكم من أجل عدم الشعور بالقلق بشأن مقدار البطارية المتبقية.

من المعروف أن معظم بطاريات الهواتف بالكاد تدوم أكثر من يوم واحد. لذلك، عليكم أن تتأكدوا من أخذ الشاحن الخاص بهواتفكم معكم من أجل عدم الشعور بالقلق بشأن مقدار البطارية المتبقية.

حقيبة إسعاف أولي

من المحتمل أنكم لن تضطرون حتى إلى لمس بها خلال رحلتكم، لكن من الأفضل أن تكون معكم أينما ذهبتم. ويعد أخذ مجموعة صغيرة من الإسعافات الأولية بما في ذلك بعض الأساسيات مثل اللصقات والمطهرات ومسكنات الألم فكرة جيدة دائمًا.