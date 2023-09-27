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لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)

منوعات
2023-09-27 | 09:30
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لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)
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لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)

لرحلة سياحية أسهل وأكثر راحة... هذه هي أهم المستلزمات التي قد تحتاجونها! (صور)

سواء كانت رحلتكم الأولى أو كنتم مسافرين متمرسين، فمن المفيد دائمًا أن يكون لديكم قائمة بأساسيات السفر التي يجب أن تكون بحوزتكم خلال إجازتكم. 

إليكم فيما يلي أهم العناصر التي قد تجعل رحلاتكم أسهل وأكثر راحة:

حزام المال
 الآن قد لا يكون هذا هو الإكسسوار الأكثر أناقة، ولكن ارتداء حزام المال أو حقيبة الخصر يسمح لكم بالاحتفاظ بالأشياء الثمينة (مثل جواز السفر والمال وبطاقات السفر) بالقرب من جسمكم وبعيدًا عن أيدي المتطفلين.

كما أنه يجعل الأمر أسهل إذا كان لديكم مكان واحد لوضع جميع العناصر الأكثر أهمية لديكم حيث يمكن الوصول إليها بسهولة، مما يوفر عليكم البحث عن محاولة العثور عليها.
 
Money belt for traveling
سماعات الرأس
 سواء كنتم تريدون الهروب من خلال الاستماع إلى ألبومكم المفضل أو التعرف على وجهتكم من خلال الاستماع إلى بعض ملفات البودكاست التثقيفية، فإن سماعات الرأس ضرورية خلال رحلتكم.
 
headphones for traveling
 
شاحن الهاتف المحمول
 من المعروف أن معظم بطاريات الهواتف بالكاد تدوم أكثر من يوم واحد. لذلك، عليكم أن تتأكدوا من أخذ الشاحن الخاص بهواتفكم معكم من أجل عدم الشعور بالقلق بشأن مقدار البطارية المتبقية.
portable phone charger for travel
حقيبة إسعاف أولي
 من المحتمل أنكم لن تضطرون حتى إلى لمس بها خلال رحلتكم، لكن من الأفضل أن تكون معكم أينما ذهبتم. ويعد أخذ مجموعة صغيرة من الإسعافات الأولية بما في ذلك بعض الأساسيات مثل اللصقات والمطهرات ومسكنات الألم فكرة جيدة دائمًا.
 
First aid kit for traveling
 

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