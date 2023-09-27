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إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!

منوعات
2023-09-27 | 15:00
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إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!
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إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!

إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!

كشفت الإعلامية البريطانية إيما ويليس عن سرّ مظهرها الجذاب والشاب على الرغم من أنها بلغت الـ47 من عمرها، مرجحة أن الأمر يعود إلى زواجها من رجل يصغرها سنًّا. 

وقالت ويليس: "يعتقد الناس أنني من عمر زوجي مات، وهو يبلغ الـ40 عامًا. إنها خدعة ذهنية جيدة، هذا أمر مؤكد"، مقدمةً نصيحة للسيّدات قالت فيها: "تزوجن من يصغركن بـ7 سنوات".

ومع ذلك، فإن الزواج من مات، لم يكن سهلاً على الإطلاق. ففي وقت سابق من هذا العام، كشفت ويليس مدى صعوبة زواجها في فيلم وثائقي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بعنوان "مات ويليس: مكافحة الإدمان"، والذي يصور صراعه المستمر منذ عقود مع إدمان المخدرات والكحول.
 
 
 
 

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