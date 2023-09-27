غوغل يحتفل بعيده الـ25 على طريقته الخاصّة!

احتفل عملاق محرك البحث غوغل بعيد ميلاده الـ25 على طريقته الخاصة.واستبدل غوغل حرفي "OO" في الشعار "GOOGLE" برقم "25" في إشارة إلى أنه يحتفل في عيده الخامس والعشرين.الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق غوغل في 27 أيلول 1998 من قبل المؤسسين المشاركين سيرغي برين ولاري بيغ.وفي غضون 25 عامًا منذ ذلك الحين، غيّرت عملاق محرك البحث الطريقة التي يتم إستخدام بها شبكة الويب العالمية.وفي أيار 2011 تجاوز عدد زوار غوغل شهريًا المليار للمرة الأولى.