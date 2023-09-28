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إجتاحت منزله أفعى جديدة للمرّة الثانية... رايلان كلارك يعبّر عن ذعره ويكشف: لم أعد أشعر بالأمان! (فيديو)
منوعات
2023-09-28 | 04:00
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إجتاحت منزله أفعى جديدة للمرّة الثانية... رايلان كلارك يعبّر عن ذعره ويكشف: لم أعد أشعر بالأمان! (فيديو)
إجتاحت منزله أفعى جديدة للمرّة الثانية... رايلان كلارك يعبّر عن ذعره ويكشف: لم أعد أشعر بالأمان! (فيديو)
بعد عام واحد من عثوره على أفعى في منزله، عاد مقدم البرامج التلفزيوني رايلان كلارك ليصاب بالذعر بعد أن إجتاحت منزله أفعى جديدة، وفقاً
لصحيفة "ديلي ميل"
.
وفي التفاصيل، نشر مقدم البرامج، البالغ من العمر 34 عامًا، عبر موقع انستغرام مقطع فيديو ناشد فيه متابعيه طلبًا للمساعدة بعد اكتشاف موقع الأفاعي من خلال كاميراته الأمنية.
وشارك رايلان، يوم الثلاثاء، لقطات للثعبان في منزله، وعلّق عليها: "يا إلهي. هذه المرّة الثانية حتى الآن".
وكشف رايلان، معبرًا عن صدمته، أنه كان "يختبئ بعيدًا عن المنطقة لأنه "لم يشعر بالأمان" في منزله في إسيكس الأميركية".
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للمرّة
الثانية...
رايلان
كلارك
يعبّر
ويكشف:
بالأمان!
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