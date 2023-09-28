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استعارت" تمساحاً من وظيفتها السابقة لالتقاط صور عيد ميلادها... وهذا ما حصل! (صور)
منوعات
2023-09-28 | 02:30
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استعارت" تمساحاً من وظيفتها السابقة لالتقاط صور عيد ميلادها... وهذا ما حصل! (صور)
استعارت" تمساحاً من وظيفتها السابقة لالتقاط صور عيد ميلادها... وهذا ما حصل!
استعارت امرأة تمساحًا من وظيفتها السابقة لالتقاط صور عيد ميلاد، واحتفظت به داخل حوض استحمام الفندق، وفقًا للجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية.
وقال المسؤولون إن "ضابطًا من FWC تم إرساله إلى منتجع Grove Resort and Water Park في Winter Garden في الرابع من أيلول بعد أن طلب مكتب عمدة مقاطعة أورانغ المساعدة في التعامل مع تمساح صغير كانت امرأة، تُدعى ماديسون ستيفان، تحتفظ به داخل حمام الفندق"، بحسب تقرير الحادث.
وأخبرت ستيفان المسؤولين أنها "كانت تعمل في Croc Encounters في تامبا، وأنها "استعارت" التمساح دون إذن لإحضاره إلى الفندق لالتقاط الصور معه في عيد ميلادها".
وبحسب المسؤولون، فقد ذهبت ستيفان إلى منشأة الحياة البرية قبل افتتاحها واستخدمت المفاتيح التي كانت لا تزال بحوزتها للقبض على التمساح.
وقال مسؤولو FWC إن "التمساح كان "باردًا عند اللمس" بسبب وجوده داخل الماء البارد في حوض الاستحمام"، وفقاً
لصحيفة "نيويورك بوست"
.
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