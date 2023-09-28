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موت ابن الـ 5 سنوات في مدرسته...ما حصل معه غير متوقع!

موت ابن الـ 5 سنوات في مدرسته...ما حصل معه غير متوقع!







وظل لورنزو بينيشيو دي مورايس راماليو يتألم لعدة ساعات بعد اللدغة، وفقاً لموقع



وتم نقل الطفل إلى مستشفى قريب حيث حاول المسعفون علاجه بمصل مضاد للعقرب. لكنه لم يتعافى، وتوفي متأثراً بإصابته.



وكانت المدرسة تخضع لأعمال بناء أثناء الحادثة. ويُذكر أن العقارب تتكاثر في هذا الوقت من العام، رغم مكافحة المدرسة لهذه الآفات، والاهتمام بالتنظيف يومياً، وفق متحدث باسم السلطة المحلية.







لقي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات مصرعه بشكل مأساوي بعد لدغة عقرب في ملعب مدرسته في البرازيل.وظل لورنزو بينيشيو دي مورايس راماليو يتألم لعدة ساعات بعد اللدغة، وفقاً لموقع "ميرور" وتم نقل الطفل إلى مستشفى قريب حيث حاول المسعفون علاجه بمصل مضاد للعقرب. لكنه لم يتعافى، وتوفي متأثراً بإصابته.وكانت المدرسة تخضع لأعمال بناء أثناء الحادثة. ويُذكر أن العقارب تتكاثر في هذا الوقت من العام، رغم مكافحة المدرسة لهذه الآفات، والاهتمام بالتنظيف يومياً، وفق متحدث باسم السلطة المحلية.