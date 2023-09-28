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إقبال كبير على المزاد المخصص لبيع أعمال من مجموعة دوبارديو الفنية

منوعات
2023-09-28 | 04:00
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إقبال كبير على المزاد المخصص لبيع أعمال من مجموعة دوبارديو الفنية
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إقبال كبير على المزاد المخصص لبيع أعمال من مجموعة دوبارديو الفنية

إقبال كبير على المزاد المخصص لبيع أعمال من مجموعة دوبارديو الفنية

يُختَتَم مساء الأربعاء في باريس مزاد علني على المجموعة الفنية العائدة إلى الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو، بعدما وصلت إيرادتها الثلاثاء إلى 1,3 مليون يورو في "صالة غصّت بهواة الجمع والفضوليين"، بحسب ما أفادت دار "أدير" للمزادات وكالة فرانس برس.

وأوضح المسؤول عن المزاد أن دوبارديو البالغ 74 عاماً قرر الاستغناء عن أكثر من 250 قطعة من مجموعته الفنية التي تضم أعمالاً لأكبر فناني الفرن العشرين، في خطوة ترمي إلى "التخفيف من عبئها قليلاً" عليه.

وتضم المجموعة أعمالاً برونزية لرودان، الفنان الذي جسّده دوبارديو في عمل سينمائي إلى جانب إيزابيل أدجاني، وخمسة أعمال فنية لكالدر ولوحة لهانس هارتونغ. ويُتوقّع أن تُباع هذه القطع التي ستُطرح ضمن مزاد في 26 و27 أيلول/سبتمبر في دروو، بثلاثة إلى خمسة ملايين يورو.

وفي اليوم الأول من المزاد الثلاثاء، بيعت منحونة برونزية مطلية بالزنجار الأسود لأوغست رودان بعنوان "باولو وفرانشيسكا"، تتوافر منها 12 نسخة، بمبلغ 83,200 يورو (شاملاً الرسوم)، أي بأعلى من السعر المخمّن.

وبيعت منحوتة لزادكين من عام 1922 بعنوان "المرأة الراكعة" بعد مزايدة محتدمة، وبلغ ثمنها النهائي 104960 يورو شاملاً الرسوم، علما أنها كانت مخمّنة بثمانين ألف يورو حدا أقصى. ووصل سعر لوحة الغواش والحبر لألكسندر كالدر "شروق الشمس" إلى 92160 يورو مع الرسوم، متجاوزاً بذلك التخمينات.

وتهافت الآلاف للاطلاع على المجموعة التي عرضت لثلاثة ايام في ثلاث قاعات من مركز "أوتيل دروو" للمزادات في باريس.

وقال المسؤول عن المزاد من دار "أدير" دافيد توردمان لوكالة فرانس برس نوردمان إن "هذه المجموعة هي مفاجأة كبيرة نظرا لأهمية الأعمال التي جمعها جيرار دوبارديو على مدى أكثر من أربعين عاماً".

ووُجهت لنجم فيلم "سيرانو دو بيرجوراك"، تهمة "الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" منذ كانون الأول 2020، بعد اتهامات من الممثلة شارلوت أرنو، التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب في آب 2018 مرتين من النجم الفرنسي في منزله الباريسي، حين كانت تبلغ 22 عاماً.

ولهذه الأسباب، استُبعد في أيار من الترويج لفيلم "اومامي"، احدث عمل يظهر فيه الممثل الفرنسي.
 
 

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