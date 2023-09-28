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أهدى حبيبته السابقة ورودا ورسالة حب على متن حافلة وعندما رفضته ارتكب جريمته... إبنة الـ15 سنة ضحية "طعنة حب"؟

أهدى حبيبته السابقة ورودا ورسالة حب على متن حافلة وعندما رفضته ارتكب جريمته... إبنة الـ15 سنة ضحية "طعنة حب"؟







وقال شهود، إن الشاب البالغ 17 عاماً، حاول إهداء صديقته السابقة البالغة 15 عاماً، ورودا ورسالة حب على متن الحافلة في لندن، وفق موقع



ويقال إنه بعد رفضها له أخرج سكيناً بطول قدم، وطعن الضحية في رقبتها وصدرها عندما قفزت للدفاع عن صديقها الذي حاول أن يحميها والذي تلقى أيضا طعنة.



وفرّ المشتبه به بعد ارتكابه الجريمة، وتم القبض عليه لاحقاً.



وكان من المقرر أن تجتاز الفتاة مرحلة الثانوية العامة قبل وفاتها التي شكلت صدمة في المجتمع المحلي. روى متفرجون مرعوبون كيف طارد تلميذ يحمل سكينًا، حبيبته السابقة على متن حافلة ركاب، قبل أن يطعن صديقها الذي كان يحاول حمايتها، ثم يقتلها.وقال شهود، إن الشاب البالغ 17 عاماً، حاول إهداء صديقته السابقة البالغة 15 عاماً، ورودا ورسالة حب على متن الحافلة في لندن، وفق موقع "ذا صن" ويقال إنه بعد رفضها له أخرج سكيناً بطول قدم، وطعن الضحية في رقبتها وصدرها عندما قفزت للدفاع عن صديقها الذي حاول أن يحميها والذي تلقى أيضا طعنة.وفرّ المشتبه به بعد ارتكابه الجريمة، وتم القبض عليه لاحقاً.وكان من المقرر أن تجتاز الفتاة مرحلة الثانوية العامة قبل وفاتها التي شكلت صدمة في المجتمع المحلي.