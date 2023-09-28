العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!

العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!



تم العثور على جثتين لأم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في منزل في النرويج.

والضحيتان من مدينة طرابلس، وتحديداً من منطقة باب الرمل.



ويُذكر أن أحد الجيران كان قد سمع صراخاً صادرا من منزلهما.



وتحوم الشكوك حول طليق الضحية، الذي كان قد هددها سابقاً بالذبح، في حال اصرارها على الطلاق.



وكانت الزوجة قد تطلقت قبل شهرين، بعد عودتها من لبنان الى النرويج.



ولا تزال التحقيقات جارية في الجريمة التي نُفذت ذبحا.