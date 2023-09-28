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بعد أيام من موعدها الغرامي مع رجل غامض... عثروا عليها جثة ملفوفة في سجادة وهذه التفاصيل!

بعد أيام من موعدها الغرامي مع رجل غامض... عثروا عليها جثة ملفوفة في سجادة وهذه التفاصيل!







واختفت ماكيلا ميف بايرز، وهي مساعدة مدرس تبلغ من العمر 30 عامًا، في 15 أيلول بعد ركوبها شاحنة صغيرة من طراز شيفروليه يقودها رجل طويل أصلع ذو لحية داكنة ونظارات شمسية، وفقًا لما نشره عمدة مقاطعة بوتاواتومي على فيسبوك.



وقال ترافيس دينويدي، وكيل شرطة مقاطعة بوتاواتومي، لمجلة بيبول، إن المرأة، التي كانت متزوجة ولكن في علاقة مفتوحة، غادرت منزلها في ماكومب مع الرجل طواعية، بعد موافقتها "المفترضة" على الخروج في موعد معه، وفق ما نقل موقع



عندما فشلت ميف بايرز في العودة من نزهاتها، بدأ مسؤولو إنفاذ القانون عملية بحث عنها باستخدام طائرات بدون طيار وكلاب .



كما قام أفراد عائلة المرأة بعملية بحث يائسة للعثور عليها.



ويوم الأربعاء، اكتشف ابن عم ميف بايرز جثتها في مجرى عميق يبلغ عمقه 4 أقدام تقريبًا بجوار جدول يجري تحت طريق على بعد أميال قليلة من منزلها.



وكانت الضحية البالغة من العمر 30 عامًا ملفوفة بما وصفه دينويدي بأنها "قطع سجادة قديمة" غارقة بالمياه.



وأكد مكتب الفحص الطبي، يوم الجمعة، أن الجثة التي عثر عليها في المجرى المائي هي لميف بايرز.



وعلى الرغم من أن جثة المرأة لم تظهر عليها أي علامات واضحة للصدمة ولم يتم تحديد سبب وفاتها بعد، إلا أن دينويدي قال إنه يشتبه "بالتأكيد" في وجود جريمة.



قال مسؤولون إنه تم العثور على أم لستة أطفال من أوكلاهوما ميتة وملفوفة في سجادة قديمة مثبتة في حفرة بعد أيام من خروجها في موعد مع رجل مجهول.واختفت ماكيلا ميف بايرز، وهي مساعدة مدرس تبلغ من العمر 30 عامًا، في 15 أيلول بعد ركوبها شاحنة صغيرة من طراز شيفروليه يقودها رجل طويل أصلع ذو لحية داكنة ونظارات شمسية، وفقًا لما نشره عمدة مقاطعة بوتاواتومي على فيسبوك.وقال ترافيس دينويدي، وكيل شرطة مقاطعة بوتاواتومي، لمجلة بيبول، إن المرأة، التي كانت متزوجة ولكن في علاقة مفتوحة، غادرت منزلها في ماكومب مع الرجل طواعية، بعد موافقتها "المفترضة" على الخروج في موعد معه، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست عندما فشلت ميف بايرز في العودة من نزهاتها، بدأ مسؤولو إنفاذ القانون عملية بحث عنها باستخدام طائرات بدون طيار وكلاب .كما قام أفراد عائلة المرأة بعملية بحث يائسة للعثور عليها.ويوم الأربعاء، اكتشف ابن عم ميف بايرز جثتها في مجرى عميق يبلغ عمقه 4 أقدام تقريبًا بجوار جدول يجري تحت طريق على بعد أميال قليلة من منزلها.وكانت الضحية البالغة من العمر 30 عامًا ملفوفة بما وصفه دينويدي بأنها "قطع سجادة قديمة" غارقة بالمياه.وأكد مكتب الفحص الطبي، يوم الجمعة، أن الجثة التي عثر عليها في المجرى المائي هي لميف بايرز.وعلى الرغم من أن جثة المرأة لم تظهر عليها أي علامات واضحة للصدمة ولم يتم تحديد سبب وفاتها بعد، إلا أن دينويدي قال إنه يشتبه "بالتأكيد" في وجود جريمة.