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بعد يومين من الموعد المقرر لمغادرة طائرتها... العثور على مضيفة أميركية جثة داخل فندق وهذا ما وُجد في فمها!

بعد يومين من الموعد المقرر لمغادرة طائرتها... العثور على مضيفة أميركية جثة داخل فندق وهذا ما وُجد في فمها!







وتم اكتشاف امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا من لاس فيغاس غير مستجيبة من قبل عمال التنظيف في فندق فيلادلفيا إيربورت ماريوت مساء الاثنين وأعلن المسعفون وفاتها حوالي الساعة 10:40 مساءً، وفق ما نقل موقع



وذكرت قناة 6ABC نقلاً عن مصادر بالشرطة أنه لم تكن هناك علامات دخول عنوة أو صراع ولم يتم العثور على أسلحة داخل الغرفة.



وتم العثور على زجاجات طبية مختومة داخل الغرفة، وقال المحققون إنها كانت تتناول " أدوية عدة".



ولم يتم تحديد سبب الوفاة، لكنها "ماتت فجأة"، حسبما قال كبير المفتشين سكوت سمول لشبكة NBC10.



ولم يتم الإعلان عن هوية المرأة حيث لم يتم نشر نتائج تشريح الجثة حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء.



وقال سمول إن وفاة المرأة تعتبر "مشبوهة" ويجري التحقيق فيها من قبل قسم مباحث جرائم القتل بقسم الشرطة.



تم العثور على مضيفة طيران تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية ميتة في غرفة فندق بمطار فيلادلفيا مع وجود جورب في فمها، بعد يومين من الموعد المقرر لمغادرة الطائرة.وتم اكتشاف امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا من لاس فيغاس غير مستجيبة من قبل عمال التنظيف في فندق فيلادلفيا إيربورت ماريوت مساء الاثنين وأعلن المسعفون وفاتها حوالي الساعة 10:40 مساءً، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وذكرت قناة 6ABC نقلاً عن مصادر بالشرطة أنه لم تكن هناك علامات دخول عنوة أو صراع ولم يتم العثور على أسلحة داخل الغرفة.وتم العثور على زجاجات طبية مختومة داخل الغرفة، وقال المحققون إنها كانت تتناول " أدوية عدة".ولم يتم تحديد سبب الوفاة، لكنها "ماتت فجأة"، حسبما قال كبير المفتشين سكوت سمول لشبكة NBC10.ولم يتم الإعلان عن هوية المرأة حيث لم يتم نشر نتائج تشريح الجثة حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء.وقال سمول إن وفاة المرأة تعتبر "مشبوهة" ويجري التحقيق فيها من قبل قسم مباحث جرائم القتل بقسم الشرطة.