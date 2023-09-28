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أحبها حتى الرصاصة الأخيرة... استدرج حبيبته السابقة وطفلهما ثم أطلق النار على وجهها وانتحر وهذا مصير الأم!
منوعات
2023-09-28 | 11:13
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أحبها حتى الرصاصة الأخيرة... استدرج حبيبته السابقة وطفلهما ثم أطلق النار على وجهها وانتحر وهذا مصير الأم!
أحبها حتى الرصاصة الأخيرة... استدرج حبيبته السابقة وطفلهما ثم أطلق النار على وجهها وانتحر وهذا مصير الأم!
كانت جالين موريس، 24 عامًا، تستمتع بالأسابيع الستة الأولى من أمومتها عندما أصيبت برصاصتين في وجهها وبرصاصة في الظهر على يد والد طفلها البالغ من العمر 6 أشهر.
وبعد أن نجت جالين من الهجوم بأعجوبة، تواجه واقعها الجديد المتمثل في إصابتها بالشلل من الخصر إلى الأسفل بينما يعمل الأطباء على إعادة بناء فكها والعديد من كسور الوجه الأخرى.
وقالت جنيفر موريس (46 عاما)، لمجلة
نيوزويك
، من سرير ابنتها في مستشفى غرادي ميموريال في أتلانتا، جورجيا: "لا نزال نشعر أن الأمر غير حقيقي... نحن أناس عاديون، لا نرتكب جرائم، ولم يكن لدي حتى مخالفة سرعة. أشياء مثل هذه لا تحدث لأشخاص مثلنا... ابنتنا محظوظة جدًا لأنها ظلت على قيد الحياة بعد أن حاول ذلك الوحش قتلها وحفيدنا."
وفي التفاصيل، انقلب عالم جنيفر وزوجها كال رأسًا على عقب في 25 آب عندما حاول جاستن وين كومبس، 28 عامًا، حبيب ابنتهما السابق قتلها قبل أن يقتل نفسه باستخدام البندقية نفسها.
وعثر ضباط قسم شرطة مقاطعة كلايتون، الذين تلقوا تقريرًا عن الحادث في الساعة 8:20 صباحًا، على جالين موريس ملقاة ومغطاة بالدماء مع ابنها غاسيا البالغ من العمر 6 أسابيع، وهو يبكي في مكان قريب. وأكدت شرطة مقاطعة كلايتون إطلاق النار لكنها رفضت التعليق الإضافي.
تفاصيل القصة
وقالت جنيفر موريس لمجلة نيوزويك إنها لم تحب وين كومبس أبدًا، بل إنها منعته من دخول منزل العائلة في ماكدونو، جورجيا، على بعد حوالي 30 ميلًا جنوب شرق أتلانتا، حيث تعيش جالين، بعد أن شاهدت كيف كان لا يحترم ابنتها.
وفي حديثها عن علاقة ابنتها التي استمرت 18 شهرًا، قالت إن وين كومبس كان مسيطرًا، وكانت لديها شكوك بشأنه منذ البداية. ومع ذلك، اعتقدت جالين أنه سيتغير نحو الأفضل.
وأوضحت: "كان يريدها دائمًا أن تشارك معه موقعها ويسألها عن سبب حديثها مع أفضل صديقات طفولتها أو حتى أختها، وكان يتساءل عن كل ما تفعله. حتى أنه واجه مشكلة في وظيفتها القيادية وحاول التقليل منها. كان سيفعل كل ما في وسعه لجعلها تشعر بالسوء تجاه نفسها".
في تشرين الأول 2022، اكتشفت جالين أنها حامل، ولم تستطع الانتظار حتى تصبح أماً، ووفقًا لجنيفر، لم يُبدِ وين كومبس أي حماس، خاصة عندما علم أن الجنين صبي.
وقالت: "في هذه المرحلة، عرفت جالين أن سلوكه لم يكن طبيعيا، لكن بعض الناس من حولها كانوا يقولون إنه قد يتغير عندما يأتي الطفل ويستحق فرصة ليصبح أبا".
وعندما ولد غاسيا في تموز، قالت موريس: "لم يسأل أبدًا عن الطفل، كان دائمًا يسأل عن جالين. كان يسأل عما كانت تفعله، وأين كانت، وماذا كانت ترتدي. وكانت جالين ترسل صورًا للطفل ولا تتلقى ردًا أبدًا."
وتابعت: "لقد كانت تحاول حظره لمنعه من التحدث معهاه، لكنه كان يجد طريقة للتغلب على ذلك سواء كان ذلك من خلال الاتصال بها عبر انستغرام أو فيسبوك أو الاتصال من أرقام محظورة أو الاتصال من هواتف أصدقائه."
وأشارت الى أن "في مرات عديدة، كانت تقول: "أنا قلقة من أنه قد يؤذي أحدكم، لذا أفضّل أن أكون أنا"."
قبل أسبوع واحد من إطلاق النار، اتصلت جالين بالشرطة للإبلاغ عن وين كومبس للاتصال بها باستمرار، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء لأنه لم يفعل أي شيء جسديًا.
وقالت جينيفر: "في غضون ساعة واحدة، كان لديها حوالي 50 مكالمة فائتة، وكان يلاحقها... كان يرسل لها رسائل يقول فيها: "أنا أحبك" و"آسف"، أعتقد أنه استفزها في اليوم الذي حدث فيه ذلك".
وقالت جينيفر إن وين كومبس طلب رؤية ابنه، قائلًا إنه يريد إنهاء الأمور وديًا حتى يتمكنوا من المشاركة في تربية غاسيا، لذلك التقت به جالين في صباح يوم 25 آب.
كما أضافت: "في اليوم السابق لرحيلها، وعدها بأنه سيتغير... في اليوم الذي ذهبت فيه، قالت إن لديها شعورًا سيئًا ولا تريد الذهاب. قلت لها ألا تفعل، لكنها قالت إن عليها أن تفعل ذلك، وإلا فسوف يتصل بها طوال اليوم ولم ترغب في التعامل معه".
وأردفت: "لقد أحضرت الطفل لتذهب لرؤية والده. قلت لها اتصلي بي، وسيأتي والدك ويأخذك إذا كانت هناك أي مشكلة. وأثناء وجودها هناك، راسلتني قائلة إنه لم يحمل الطفل".
وبعد عشر دقائق، تلقت موريس رسالة نصية من رقم عشوائي، تقول: "لقد أصبت بالرصاص يا أمي، أنا أحبك"، متبوعة بقول آخر: "من فضلك ساعديني".
قالت جينيفر لمجلة نيوزويك وهي تحبس دموعها: "في البداية، اعتقدت أن شخصًا ما أرسل رسالة نصية على الرقم الخطأ. ولم يخطر في بالي أبدًا أنها جالين. ثم حصلت على مقطع فيديو على تطبيق فيس تايم، ورأيت جثة ملقاة على الأرض مغطاة بالدماء."
وأكدت: "لم أكن أدرك أنها ابنتي. خرجت من مكتب منزلي، بينما كنت أعمل، وشرحت لزوجي ما حدث للتو معتقدة أنه يتعين علينا الاتصال بالشرطة لأن شخصًا ما قد يحتاج إلى المساعدة. في تلك اللحظة اتصل الرقم بهاتفي مرة أخرى، أمسك زوجي هاتفي وأجاب عليه، في تلك اللحظة سمع غاسيا يبكي وعرف أنها جالين."
لقد انهار عالم الوالدين عندما علما أن الجثة الدموية التي رأوها للتو هي جثة ابنتهما. توجهاا على الفور إلى العنوان الذي قدمته الجارة التي سمحت لجالين بإرسال رسالة نصية قبل أن تفقد الوعي.
وعندما وصلا إلى مكان الحادث، قيل لهما إن وين كومبس انتحر وأن جالين كانت في سيارة إسعاف في طريقها إلى المستشفى. ولم يتعرض حفيدهم لأي إصابات.
وقالت جينيفر: "اعتقدنا أنهم سيخبروننا أنها ماتت... كنا في حالة عدم تصديق تام، واعتقدنا أنهم سيخبروننا بوفاتها. وكنا في حالة عدم تصديق تام وقلقنا للغاية بشأن ما سيحدث".
"لحسن الحظ، أخبرونا أنها على قيد الحياة، وأنها بحاجة إلى الذهاب إلى مركز لعلاج الصدمات على مستوى أعلى. كانت مغطاة بالدماء وكان لديها ثقبان في وجهها بسبب رصاصتين. كان الأمر فظيعًا، ولم أتمنى هذا لأي شخص أبدًا."
وأضافت وهي تبكي: "كنت أحاول الحفاظ على تماسكي لأن زوجي فقده. لا يمكن أن نكون في حالة فوضى تامة. لقد كانت على جهاز التنفس الصناعي بينما كان مجرى الهواء الخاص بها يتوقف".
وتم نقل جالين إلى غرادي ميموريال حيث بقيت. لقد خضعت لثلاث عمليات جراحية في فكها، وهي الآن مشلولة.
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