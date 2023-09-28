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في لحظة مرعبة... إبنة الـ3 سنوات حملت المسدس وأطلقت النار على نفسها وهذا مصيرها! (فيديو)

منوعات
2023-09-28 | 12:15
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في لحظة مرعبة... إبنة الـ3 سنوات حملت المسدس وأطلقت النار على نفسها وهذا مصيرها! (فيديو)
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في لحظة مرعبة... إبنة الـ3 سنوات حملت المسدس وأطلقت النار على نفسها وهذا مصيرها! (فيديو)

في لحظة مرعبة... إبنة الـ3 سنوات حملت المسدس وأطلقت النار على نفسها وهذا مصيرها! (فيديو)

في مشهد مرعب، أطلقت فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات النار على نفسها عن طريق الخطأ بعد أن التقطت مسدسًا غير مراقب في منزل في فلوريدا.

وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة أن سيرينيتي كانت تجلس على الأريكة بجوار أحد أقاربها الذي كان يشاهد كرة القدم عندما وقع الحادث يوم السبت.

وتم نقلها إلى مستشفى نيكلاوس للأطفال حيث خضعت لعملية جراحية قبل خروجها من المستشفى يوم الثلاثاء وعادت إلى منزلها حيث تتعافى الآن، وفقا لجدة الفتاة روبن فولر.

ونشرت فولر الفيديو على صفحتها على فيسبوك، وعلقت عليه: "فيديو يظهر عندما أطلقت حفيدتي النار على نفسها في منزل جدتها الأخرى".

وتم القبض على أورلاندو يونغ، وهو قريب للطفلة يبلغ من العمر 23 عامًا، لصلته بالمسدس غير المراقب في المنزل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويواجه يونغ الآن اتهامات بإهمال طفل مما أدى إلى إلحاق ضرر جسدي كبير به. 

ثم تم إطلاق سراحه من السجن بكفالة ليلة الثلاثاء.
 
 
 

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