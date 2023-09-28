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كيف تكشف خيانة شريكك لك؟... اتبع هذه الخطوات من محققة خاصة!
منوعات
2023-09-28 | 12:29
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كيف تكشف خيانة شريكك لك؟... اتبع هذه الخطوات من محققة خاصة!
كيف تكشف خيانة شريكك لك؟... اتبع هذه الخطوات من محققة خاصة!
كشف محققة خاصة عن أهم العلامات التي تدل على أن شريكك يخونك.
وأمضت شارلوت نوتلي، من نورويتش، سنوات في التحقيق في الأنشطة المشبوهة للأزواج، والعلاقات السرية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتنصح نوتلي الأشخاص بمراقبة نصفهم الآخر، وتوصي بكل شيء بدءًا من التحقق من وجهات التنقل عبر الأقمار الصناعية في المتصفح وحتى مفاجأة الشريك في العمل.
وهي الآن تشارك نصائح حول كيفية اكتشاف الخيانة، وتطلب من الأشخاص أن يثقوا بحدسهم إذا كانوا متشككين بشأن الشريك.
وقالت المحققة البالغة من العمر 32 عاماً: "ستكون المسافة والبعد هي المؤشر الأول"، محذرة الناس من القلق إذا بدأ شريكهم في الانسحاب عاطفياً.
وأضافت: "إخفاء هواتفهم وأوقات الغياب غير المبررة علامة أخرى"، متابعة: "تحقق من التغييرات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم - المتابعين والأصدقاء الجدد.
ونصحت: "تحقق من سجل المتصفح الخاص بهم على الأجهزة المشتركة، كذلك تحقق من وجهاتهم السابقة".
كذلك أضافت: "قم بزيارة مفاجئة إلى مكان عمل شريكك أو المكان المعتاد الذي ينبغي أن يتواجد فيه... أنت تعرف شريكك أفضل من أي شخص آخر، لذلك إذا شعرت بشيء ما، فمن المحتمل أن يكون هناك أمر مريب".
العلامات التي قد تشير إلى أن شريكك يخونك - وكيفية تأكيد شكوكك:
1.
إشارات تحذير
2.
إخفاء هواتفهم بعيدا
3.
وقت غير مبرر بعيدًا عن المنزل
4.
أي شكل من أشكال السلوك السري
5.
شعور داخلي بأن شيئًا ما ليس على ما يرام
6.
البعد العاطفي
تأكيد شكوكك
1.
تحقق من التغييرات في عادات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المتابعين الجدد للأصدقاء
2.
تحقق من الوجهات السابقة
3.
قم بزيارة مفاجئة إلى مكان عمله
4.
اطلب من شريكك أن يطمئنك وثق في حدسك إذا لم يكن الأمر على ما يرام
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