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شبح ظهر في منزلهما ليلا أخاف كلبهما... ما حصل يحاكي أفلام الرعب! (صور)
منوعات
2023-09-28 | 13:09
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شبح ظهر في منزلهما ليلا أخاف كلبهما... ما حصل يحاكي أفلام الرعب! (صور)
شبح ظهر في منزلهما ليلا أخاف كلبهما... ما حصل يحاكي أفلام الرعب! (صور)
تُرك زوجان من إنكلترا يتساءلان عما إذا كان منزل أحلامهما مسكونًا بعد أن أخاف "شبح" الكلب الذي كان في منزلهما خلال الساعات الأولى من صباح أحد الأيام الأخيرة - وتم التقاط ما حصل بكاميرا المراقبة.
وكانت فيكتوريا هيبوورث، البالغة من العمر 35 عامًا، ترعى كلبها "كيوي"، وهو كلب لابرادور الأسود البالغ من العمر عامًا واحدًا لأختها الأسبوع الفائت، عندما قررت تركيب كاميرا أمنية مزودة بمستشعر للحركة في غرفة المعيشة، فقط للتأكد من أن ضيفها ذو الأرجل الأربعة بخير أثناء الليل.
لكن ما شاهدته هي وخطيبها، جو شارد، 29 عامًا، في صباح اليوم التالي صدم الزوجين، فقد التقطت الكاميرا كيوي وهو يقفز حول الغرفة في محاولة للابتعاد عن شخصية طويلة تشبه الشبح "العائم"، والذي يرتدي ملابس بيضاء، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقال هيبورث لموقع كينيدي نيوز آند ميديا: "لقد كان الأمر غريبًا حقًا... لن أقول إن أيًا منا يؤمن بشكل خاص بالأشباح، لكن يبدو أنها تطفو أو تحوم".
التقطت كاميرا هيبورث الكلب وهو يقفز بعيدًا عن الشكل "الغريب"، بينما كان يطفو فوق إطار الباب، ويبدو أن الشبح له رأس وكتفين محددين بوضوح، مما يلقي بظلاله على الحائط.
والغريب في الأمر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يشعر فيها حيوان أليف بالفزع بسبب نشاط غير مبرر في المنزل الذي يبلغ عمره 135 عامًا.
ففي العام الفائت، عندما كانا ينتقلون إلى المكان، كان لدى ابن أختها الصغير وجروه رد فعل غريب تجاه شيء لم يتمكن الكبار من رؤيته.
ومنذ الليلة الغريبة مع كيوي، يحاول الاثنان معرفة ما التقطته الكاميرا بالضبط، وقررا إجراء بعض الأبحاث حول تاريخ منزلهما.
وأوضحت هيبورث أن هذه التجربة كانت "مفاجأة" بالنسبة لهما، لأنهما لم يقوما بأي أعمال بناء أو أي شيء يمكن أن يسبب ضجة في المنزل.
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