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"قضى يومًا رائعًا بالخارج لكنه تحول إلى كارثة مطلقة"... رِجل إبن الـ4 أعوام علقت في السلم الكهربائي وهذا ما حصل!

"قضى يومًا رائعًا بالخارج لكنه تحول إلى كارثة مطلقة"... رِجل إبن الـ4 أعوام علقت في السلم الكهربائي وهذا ما حصل!





وقُطع إصبع قدم الطفل الصغير وجزء من إصبع قدمه الرابع في لحظة الرعب في محطة لندن بريدج المزدحمة، في يوم رأس السنة الجديدة، بعد مشاهدة احتفال وتناول البيتزا مع عائلته، وفق ما نقل موقع



وذكرت صحيفة "ستاندرد" أن الطفل، من سيتينجبورن، كينت، قضى "يومًا رائعًا بالخارج"، لكنه تحول إلى "كارثة مطلقة" عندما علق حذاؤه بين درجة السلم الكهربائي وجانبه.



وحاول والداه المذعوران مساعدته، ولكن بينما كانت والدته تحاول يائسة العثور على فرامل الطوارئ، التقطه والده وحرره – لكن الطفل أصيب في أصابع قدمه في هذه العملية.



وهرع طبيب قريب لمساعدة الصبي وعثر فني السلالم المتحركة في المحطة على أصابع القدم المقطعة ووضعها على الجليد. ولم يتمكن المسعفون في مستشفى سانت توماس القريب في لندن من إعادة توصيلها.



وقال والده إن الصبي "يعاني حقا" وهو الآن "مرعوب" من الذهاب إلى أي مكان بالقرب من المصعد الكهربائي. أصيب طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بتمزق في أصابع قدميه عندما علق حذاءه في السلم الكهربائي في محطة مترو أنفاق لندن.وقُطع إصبع قدم الطفل الصغير وجزء من إصبع قدمه الرابع في لحظة الرعب في محطة لندن بريدج المزدحمة، في يوم رأس السنة الجديدة، بعد مشاهدة احتفال وتناول البيتزا مع عائلته، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وذكرت صحيفة "ستاندرد" أن الطفل، من سيتينجبورن، كينت، قضى "يومًا رائعًا بالخارج"، لكنه تحول إلى "كارثة مطلقة" عندما علق حذاؤه بين درجة السلم الكهربائي وجانبه.وحاول والداه المذعوران مساعدته، ولكن بينما كانت والدته تحاول يائسة العثور على فرامل الطوارئ، التقطه والده وحرره – لكن الطفل أصيب في أصابع قدمه في هذه العملية.وهرع طبيب قريب لمساعدة الصبي وعثر فني السلالم المتحركة في المحطة على أصابع القدم المقطعة ووضعها على الجليد. ولم يتمكن المسعفون في مستشفى سانت توماس القريب في لندن من إعادة توصيلها.وقال والده إن الصبي "يعاني حقا" وهو الآن "مرعوب" من الذهاب إلى أي مكان بالقرب من المصعد الكهربائي.