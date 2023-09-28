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اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!

منوعات
2023-09-28 | 16:02
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اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
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اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!

اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!

يواجه رجل من ولاية بنسلفانيا تهمتين بالقتل بعد أن أطلق النار على والدته المسنة وشقيقه مما أدى إلى مقتلهما في منزله، وفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة مونتغومري.

وقال مكتب المدعي العام في بيان صحفي إن آرون ديشونغ، 49 عامًا، اتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يوم الأحد من منزله وقال إنه من المحتمل أنه قد قام بأذية أفراد عائلته.

ثم أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي شرطة ولاية بنسلفانيا، التي أرسلت قوات إلى المنزل، حيث تعيش والدة المشتبه به أيضًا، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

والضحيتان هما واندا دهونغ البالغة من العمر 74 عاما وآدم دهونغ البالغ من العمر 53 عاما، وفقا للبيان.

وخلال المكالمة الهاتفية مع مركز تقييم التهديدات التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، عندما سُئل ديشونغ عما إذا كانت والدته وشقيقه لم يصابا بأذى، أجاب: "هذا سؤال جيد جدًا"، وفقًا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها شبكة NBC10. ويُزعم أيضًا أنه أخبر المسؤولين في المركز أن واندا وآدم لم يتمكنا من الاتصال بالهاتف.

وعندما وصلت القوات إلى مكان الحادث، وجدت المشتبه به لا يزال على الهاتف مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. وسرعان ما عثروا على جثتي واندا وآدم على أرضية المطبخ، حسبما ذكرت شبكة NBC10.

وزعم بيان مكتب المدعي العام أن مسدسًا يخص المشتبه به استخدم في إطلاق النار. وقال مكتب الطبيب الشرعي إن والدته توفيت متأثرة بجراحها بطلق ناري واحد، بينما توفي شقيقه بطلقات عدة. وقد تم الحكم على وفاتهما بأنها جرائم قتل.

وفي حين أن الدافع وراء جريمة القتل المزعومة لم يتضح على الفور، إلا أن القاتل قال للمحققين إن وفاة والده جعلته "على حافة الهاوية"، حسبما ذكرت صحيفة فيلادلفيا إنكويرر.

ويُزعم أن ديشونغ قال أيضًا إنه ليس معرضًا لخطر الانتحار، ولا يثق في سلطات إنفاذ القانون، وفقًا لصحيفة بوتستاون ميركوري.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن ديشونغ يواجه خمس تهم، بما في ذلك تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى وتهمتين بالقتل من الدرجة الثالثة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية له في الثاني من تشرين الأول، وهو محتجز دون كفالة في إصلاحية مقاطعة مونتغمري، وفقًا لوثائق المحكمة.

وليس من الواضح ما إذا كان قد عين محامي دفاع أو قدم التماساً.
 

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تفاصيلها!

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