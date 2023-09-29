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أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!

أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!







في 24 أيلول، زُعم أن الضحية، الذي يُدعى ديباك، أهان شخصية عمته خلال نقاش حاد.



وغاضبة من هذه الإهانة، خططت هي وزوجها لقتل ديباك، وفق ما نقل موقع



ثم دخلت العمة خلسة غرفة ديباك وضربته بشكل متكرر على رأسه بقضيب فولاذي حتى مات.



وبعد ذلك قامت بإخفاء سلاح الجريمة وعادت للنوم.



وفي صباح اليوم التالي، اكتشفت عائلة ديباك جثته ملطخة بالدماء وأبلغت الشرطة على الفور. وتم نشر فريق من الشرطة للتحقيق في القضية.



علاوة على ذلك، تم أيضًا مراجعة كاميرا المراقبة المثبتة داخل المنزل.



وأكد شرطي أنه تم القبض على المتهمين خلال 30 ساعة وضبط العصا المستخدمة في الحادث.

قُتل رجل أثناء نومه على يد عمته وعمه في منطقة باستي بولاية أوتار براديش، الهند، بسبب مشاجرة اندلعت بينهما منذ أيام.في 24 أيلول، زُعم أن الضحية، الذي يُدعى ديباك، أهان شخصية عمته خلال نقاش حاد.وغاضبة من هذه الإهانة، خططت هي وزوجها لقتل ديباك، وفق ما نقل موقع India Today ثم دخلت العمة خلسة غرفة ديباك وضربته بشكل متكرر على رأسه بقضيب فولاذي حتى مات.وبعد ذلك قامت بإخفاء سلاح الجريمة وعادت للنوم.وفي صباح اليوم التالي، اكتشفت عائلة ديباك جثته ملطخة بالدماء وأبلغت الشرطة على الفور. وتم نشر فريق من الشرطة للتحقيق في القضية.علاوة على ذلك، تم أيضًا مراجعة كاميرا المراقبة المثبتة داخل المنزل.وأكد شرطي أنه تم القبض على المتهمين خلال 30 ساعة وضبط العصا المستخدمة في الحادث.