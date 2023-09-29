الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
منوعات
2023-09-29 | 11:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
قُتل رجل أثناء نومه على يد عمته وعمه في منطقة باستي بولاية أوتار براديش، الهند، بسبب مشاجرة اندلعت بينهما منذ أيام.
في 24 أيلول، زُعم أن الضحية، الذي يُدعى ديباك، أهان شخصية عمته خلال نقاش حاد.
وغاضبة من هذه الإهانة، خططت هي وزوجها لقتل ديباك، وفق ما نقل موقع
India Today
.
ثم دخلت العمة خلسة غرفة ديباك وضربته بشكل متكرر على رأسه بقضيب فولاذي حتى مات.
وبعد ذلك قامت بإخفاء سلاح الجريمة وعادت للنوم.
وفي صباح اليوم التالي، اكتشفت عائلة ديباك جثته ملطخة بالدماء وأبلغت الشرطة على الفور. وتم نشر فريق من الشرطة للتحقيق في القضية.
علاوة على ذلك، تم أيضًا مراجعة كاميرا المراقبة المثبتة داخل المنزل.
وأكد شرطي أنه تم القبض على المتهمين خلال 30 ساعة وضبط العصا المستخدمة في الحادث.
آخر الأخبار
منوعات
عمّته
مشاجرة
بينهما
فقتلته
نومه...
النوم!
التالي
المدارس الرسمية في لبنان تئن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-09-18
أوكرانيا تعلن إستعادة سبعة كيلومترات مربعة من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي
آخر الأخبار
2023-09-18
أوكرانيا تعلن إستعادة سبعة كيلومترات مربعة من القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي
0
فنّ
2023-08-18
ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!
فنّ
2023-08-18
ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!
0
منوعات
2023-07-30
"متسلل" مرعب زحف داخل قميصه خلال نومه... حية كوبرا بطول 7 أقدام ترعب أحد المزارعين في الهند! (فيديو)
منوعات
2023-07-30
"متسلل" مرعب زحف داخل قميصه خلال نومه... حية كوبرا بطول 7 أقدام ترعب أحد المزارعين في الهند! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-07-23
سعادة الشامي للـLBCI: إطلعت على خطة أو بيان نواب حاكم مصرف لبنان خلال الجلسة وهناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة
آخر الأخبار
2023-07-23
سعادة الشامي للـLBCI: إطلعت على خطة أو بيان نواب حاكم مصرف لبنان خلال الجلسة وهناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:39
أنتوني بلينكن يستعرض مهاراته في العزف على الغيتار خلال خطابه (فيديو)
منوعات
11:39
أنتوني بلينكن يستعرض مهاراته في العزف على الغيتار خلال خطابه (فيديو)
0
منوعات
11:05
لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة
منوعات
11:05
لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة
0
منوعات
08:39
حادث مروّع بين حافلة مدرسية وسيارة في بريطانيا... وهذا مصير التلاميذ! (صور)
منوعات
08:39
حادث مروّع بين حافلة مدرسية وسيارة في بريطانيا... وهذا مصير التلاميذ! (صور)
0
منوعات
08:17
أب لم ينتبه لسقوط طفله من السيارة في طرابلس...وهذا ما حصل! (صورة)
منوعات
08:17
أب لم ينتبه لسقوط طفله من السيارة في طرابلس...وهذا ما حصل! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:40
ترقبوا نشرة الاخبار المسائية مباشرة بعد انتهاء مباراة كرة السلة
خبر عاجل
12:40
ترقبوا نشرة الاخبار المسائية مباشرة بعد انتهاء مباراة كرة السلة
0
آخر الأخبار
2023-09-27
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: ارقام السياح سترتفع والسياحة ليست سباقاً بل يمكننا جميعا التقدم سوياً ولذلك يجب مساعدة الدول الصغرى لمعرفة أهميتها وهذه هي اهمية التواصل والمشاركة وهي بحاجة لاستثمارات
آخر الأخبار
2023-09-27
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: ارقام السياح سترتفع والسياحة ليست سباقاً بل يمكننا جميعا التقدم سوياً ولذلك يجب مساعدة الدول الصغرى لمعرفة أهميتها وهذه هي اهمية التواصل والمشاركة وهي بحاجة لاستثمارات
0
أخبار لبنان
04:02
منصوري: لن أترك "ستر مغطّى" وسأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء
أخبار لبنان
04:02
منصوري: لن أترك "ستر مغطّى" وسأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء
0
منوعات
03:13
"لقد شعرت دائمًا بالاختلاف في طفولتي"...وما اكتشفته في سن الـ 11 كان صادماً!
منوعات
03:13
"لقد شعرت دائمًا بالاختلاف في طفولتي"...وما اكتشفته في سن الـ 11 كان صادماً!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين
أخبار لبنان
08:00
أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين
0
أخبار لبنان
07:58
بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب
أخبار لبنان
07:58
بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب
0
أخبار لبنان
07:56
زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية
أخبار لبنان
07:56
زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23
احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:19
فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول
خبر عاجل
06:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول
2
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
3
اقتصاد
02:07
اليكم أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:07
اليكم أسعار المحروقات..
4
حال الطقس
23:58
أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
23:58
أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
5
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
6
منوعات
13:38
فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)
منوعات
13:38
فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:11
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة
صحف اليوم
00:11
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة
8
منوعات
16:02
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
منوعات
16:02
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More