مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!

مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!



كشف مالك القاعة التي شهدت فاجعة حفل زفاف نينوى بالعراق عن أسباب الحريق لافتًا إلى أن الماس الكهربائي هو السبب خلف الفاجعة وليست الألعاب النارية كما أعلنت السلطات.



وأكد تشوني سليمان نبو، مالك القاعة أن ماساً كهربائياً تسبب في الحريق، على عكس رواية السلطات التي ألقت باللوم على الألعاب النارية التي أشعلت أقمشة سريعة الاشتعال في سقف قاعة الزفاف.



ونفى كل التهم التي وجهت إلى أصحاب قاعة حفل زفاف نينوى، مشددًا على أنه لم يتم إهمال إجراءات السلامة على الإطلاق، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس الخميس.



وكان الدفاع المدني العراقي قد أعلن مٌسبقًا أن مواد البناء سريعة الاشتعال أسهمت في فاجعة حفل زفاف نينوى بالعراق والتي خلفت أكثر من 100 قتيلا و150 مصابا، واتهمت ملاك القاعة بانتهاك بروتوكولات السلامة والأمن.



وأعلن اللواء الركن عبدالله الجبوري قائد عمليات نينوى القبض على 19 شخصاً، في وقت سابق الخميس مؤكداً أن إجراءات السلامة لم تحترم.

