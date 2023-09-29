صدمة في إسبانيا بعد اقدام فتى في ال14 على طعن خمسة اشخاص

طعن طالب يبلغ 14 عاما ثلاثة مدرسين وطالبين في مدرسة بجنوب إسبانيا الخميس، في حادث نادر في هذا البلد حيث دعت السلطات السياسية والدينية إلى "دراسة عاجلة" لأعمال العنف.وبحسب أدريان دومينغيز المتحدث باسم الشرطة فإن الفتى الذي كان يحمل سكينين وجه عدة طعنات للضحايا، بعيد بدء الدراسة في مدرسة إيلينا غارسيا أرمادا العامة في خيريز دي لا فرونتيرا بالأندلس. وصرح للصحافة "حددت الشرطة مكانه في الطابق الثالث وكان بحوزته سكينان استخدما لمهاجمة ثلاثة مدرسين وطالبين".وأضاف أنه تمت السيطرة على الطالب ونقل إلى مركز الشرطة.وقالت باتريسيا ديل بوزو المسؤولة الاقليمية عن التعليم إن أربعة من المصابين الخمسة عولجوا في المستشفى. وتابعت أن معلمة اصيبت بجروح خطيرة في العين وستخضع لعملية جراحية.وتجمع امام المدرسة التي ضربت الشرطة طوقا امنيا حولها، الاهالي القلقون للاطمئنان الى أولادهم وفقا لصور بثها التلفزيون الإسباني.ووصفت ماريا خوسيه غارسيا بيلايو رئيسة بلدية خيريز دي لا فرونتيرا الوضع بأنه "مأسوي".