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"لقد شعرت دائمًا بالاختلاف في طفولتي"...وما اكتشفته في سن الـ 11 كان صادماً!

"لقد شعرت دائمًا بالاختلاف في طفولتي"...وما اكتشفته في سن الـ 11 كان صادماً!







اذ ولدت أليسا في الولايات المتحدة، ثنائية الجنس، مما يعني أن لديها سمات بيولوجية ذكورية وأنثوية، وفقاً لموقع



وقد تمت إزالة الخصيتين المبكرتين من بطنها البالغة من العمر الآن 27 عامًا في عملية جراحية قبل شهر واحد فقط من عيد ميلادها الأول.



وولدت أليسا بحالة تعرف باسم متلازمة عدم حساسية الأندروجين (AIS).



وهذا يعني أنه على الرغم من وجود كروموسومات ذكر، إلا أنها لم تتطور إلى ذكر. لكنها لم تتطور بشكل كامل لتصبح أنثى أيضًا.



أي أنها ليس لديها مبايض أو رحم، وبالتالي لا يمكنها إنجاب الأطفال.



وتذكرت أليسا أنها خضعت لعملية جراحية عندما كانت طفلة، لكنها لم تفهم الغرض منها.



كما أنها تعرضت للعديد من المواقف المحرجة والتنمر في المدرسة، وعانت في مراحل المراهقة مع جسدها، وفي العلاقات العاطفية كذلك.

شعرت أليسا بال دائمًا بأنها مختلفة عن الأطفال الآخرين عندما كانت طفلة. ولكن لم تكن تدرك أنها في الحقيقة تُعتبر ذكرًا وراثيًا، إلا بعد أن أجرت حديثاً عن الدورة الشهرية مع والدتها عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، وأنها ولدت بخصيتين في بطنها.اذ ولدت أليسا في الولايات المتحدة، ثنائية الجنس، مما يعني أن لديها سمات بيولوجية ذكورية وأنثوية، وفقاً لموقع "ذا صن" وقد تمت إزالة الخصيتين المبكرتين من بطنها البالغة من العمر الآن 27 عامًا في عملية جراحية قبل شهر واحد فقط من عيد ميلادها الأول.وولدت أليسا بحالة تعرف باسم متلازمة عدم حساسية الأندروجين (AIS).وهذا يعني أنه على الرغم من وجود كروموسومات ذكر، إلا أنها لم تتطور إلى ذكر. لكنها لم تتطور بشكل كامل لتصبح أنثى أيضًا.أي أنها ليس لديها مبايض أو رحم، وبالتالي لا يمكنها إنجاب الأطفال.وتذكرت أليسا أنها خضعت لعملية جراحية عندما كانت طفلة، لكنها لم تفهم الغرض منها.كما أنها تعرضت للعديد من المواقف المحرجة والتنمر في المدرسة، وعانت في مراحل المراهقة مع جسدها، وفي العلاقات العاطفية كذلك.