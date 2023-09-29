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بعد اتهام بطل الملاكمة السابق بالتحرش الجنسي في أحد المطاعم...هذه حقيقة ما حصل!

بعد اتهام بطل الملاكمة السابق بالتحرش الجنسي في أحد المطاعم...هذه حقيقة ما حصل!







وقال الملاكم السابق إنه عندما وصل إلى المطعم، لم تكن الموظفة التي استقبلته تعرفه، فاضطر إلى الانحناء للتحدث معها لأنها كانت صغيرة الحجم، لكنه لم يتذكر بأنه لمسها.



وأضاف ماكروري أن كلمة "حيوان أليف" في شمال شرق إنكلترا هي مصطلح محبب، وغالبًا ما تستخدم لمخاطبة الشابات بنفس الطريقة التي قد تخاطب بها الرجل بكلمة "رفيق".



وذكر أن تعامل الموظفة معه كان عنيفاً، اذ صرّح بأنها تجاهلته عندما سألها عن طعامه، ولمس يدها ليُلفت انتباهها، فأجابته بأن طعامه "في سلة المهملات".



وبعد التحقيقات في القضية، تمت تبرأة ماكروري من تهمته بالتحرش الجنسي.

تمت تبرئة بطل العالم السابق للملاكمة غلين ماكروري، البالغ 59 عاماً، من تهمة التحرش الجنسي بعد أن وصف نادلة بـ "الحيوان"، ولمس يدها، بحسب موقع "ذا صن" وقال الملاكم السابق إنه عندما وصل إلى المطعم، لم تكن الموظفة التي استقبلته تعرفه، فاضطر إلى الانحناء للتحدث معها لأنها كانت صغيرة الحجم، لكنه لم يتذكر بأنه لمسها.وأضاف ماكروري أن كلمة "حيوان أليف" في شمال شرق إنكلترا هي مصطلح محبب، وغالبًا ما تستخدم لمخاطبة الشابات بنفس الطريقة التي قد تخاطب بها الرجل بكلمة "رفيق".وذكر أن تعامل الموظفة معه كان عنيفاً، اذ صرّح بأنها تجاهلته عندما سألها عن طعامه، ولمس يدها ليُلفت انتباهها، فأجابته بأن طعامه "في سلة المهملات".وبعد التحقيقات في القضية، تمت تبرأة ماكروري من تهمته بالتحرش الجنسي.