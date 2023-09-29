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اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!

منوعات
2023-09-29 | 06:26
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اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!
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اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!

اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!

كشف زوجان من الولايات المتحدة عن زواجهما كأقرباء من دون علمهما، بحسب موقع "ميرور".

 

وكان الزوجان قد قررا الزواج بعد قصة حب جمعتهما سوياً. وعلى الرغم من مواجهة الانتقادات المجتمعية، اختار الزوجان الحفاظ على زواجهما بعد معرفة صلة القرابة.

 

اذ انه في يوم من الأيام، قررت سيلينا اجراء اختبار حمض نووي، فاكتشفت بأن هناك قرابة عائلية تجمعها بزوجها، وبدأت تفكر بالطلاق.

 

وأكد اختبار الحمض النووي أن سيلينا وجوزيف كانا أبناء عمومة من الدرجة الثالثة.

 

ومع ذلك، بدلًا من طلب الطلاق فورًا، أدركت سيلينا أن الحفاظ على تماسك الأسرة هو الأولوية.

 

وقالت: "لقد كانت لحظة محورية بالنسبة لنا، لأنه ليس من المفترض أن تنظر إلى ابن عمك كحبيب أو زوج".

 

ويُذكر أن الزوجان اكتشفا صلة القرابة بعد 11 عاماً من الزواج، ولديهما ثلاثة أطفال، وهم بصحة جيدة.

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