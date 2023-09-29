أب لم ينتبه لسقوط طفله من السيارة في طرابلس...وهذا ما حصل! (صورة)

تم العثور على طفل مصاب بجروح في الوجه والقدمين في طرابلس بالقرب من الطريق المؤدي الى سكة القطار.

وتوجهت فرق الاسعاف الى مكان الطفل لاسعافه ميدانياً، وليسلّم لاحقاً لوالديه.

ويُذكرأن الطفل كان مع والده في السيارة عندما سقط من النافذة، ولم يلاحظ الأب سقوطه الا بعد نصف ساعة. وذلك بسبب الموسيقى الصاخبة التي كانت داخل السيارة.