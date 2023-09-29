أب لم ينتبه لسقوط طفله من السيارة في طرابلس...وهذا ما حصل! (صورة)

تم العثور على طفل مصاب بجروح في الوجه والقدمين في طرابلس بالقرب من الطريق المؤدي الى سكة القطار.
وتوجهت فرق الاسعاف الى مكان الطفل لاسعافه ميدانياً، وليسلّم لاحقاً لوالديه.
ويُذكرأن الطفل كان مع والده في السيارة عندما سقط من النافذة، ولم يلاحظ الأب سقوطه الا بعد نصف ساعة. وذلك بسبب الموسيقى الصاخبة التي كانت داخل السيارة.
سقوط طفل من نافذة سيارة والده ليتم العثور عليه من قبل المواطنين .. هذا ما جرى في الميناء !
بعد العثور على طفل مصاب برضوض في الوجه والقدمين عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ميدانياً ، فيما افادت المصادر انه تم تسلميه لاحقاً الى والديه ليتبين انه وخلال وجوده في… pic.twitter.com/l4ltzcySmm
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 28, 2023
سقوط طفل من نافذة سيارة والده ليتم العثور عليه من قبل المواطنين .. هذا ما جرى في الميناء !
بعد العثور على طفل مصاب برضوض في الوجه والقدمين عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ميدانياً ، فيما افادت المصادر انه تم تسلميه لاحقاً الى والديه ليتبين انه وخلال وجوده في… pic.twitter.com/l4ltzcySmm