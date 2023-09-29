لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة

خمس سنوات جديدة... حفل انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI"



منذ 22 عاماً، والحدث الجمالي والترفيهي الأبرز يُشكّل محطّة سنويّة على الـ"LBCI" بمعايير عالميّة، جعلته منبراً لبنانيّاً استثنائيّاً للترويج للجمال والسياحة والثقافة والترفيه.



واليوم، تُعلن الـ"LBCI" فوزها بترخيص تنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان وإدارته من وزارة السياحة اللبنانيّة، لاستيفائها مُنفردةً شروط الاختيار والترخيص للجهة المُنظّمة لمباريات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها، لمدّة خمس سنوات جديدة.



هذا وتكشف الـ"LBCI" أنّها وابتداءً من هذا العام، تتحضّر لإجراء تغييرات محوريّة تكشف عن ملامحها قريباً.



والتزاماً منها بتمثيل لبنان في المحافل الجماليّة العالميّة، تُعلن مشاركة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في مسابقة انتخاب "ملكة جمال العالم 71st Miss World" في 16 كانون الأوّل ديسمبر 2023، في دلهي- الهند. كما تستعدّ مايا أبو الحسن الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للمشاركة في حفل انتخاب "ملكة جمال الكون 72nd Miss Universe" الذي سيُقام في 18 تشرين الثاني نوفمبر المُقبل في سان سلفادور-السلفادور.