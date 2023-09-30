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هل حريق قاعة أفراح الحمدانية مفتعل؟... وقائع صادمة تسربّت وصديق العريس يكشف تفاصيل جديدة: ما علاقة أجهزة التبريد؟

منوعات
2023-09-30 | 04:55
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هل حريق قاعة أفراح الحمدانية مفتعل؟... وقائع صادمة تسربّت وصديق العريس يكشف تفاصيل جديدة: ما علاقة أجهزة التبريد؟
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هل حريق قاعة أفراح الحمدانية مفتعل؟... وقائع صادمة تسربّت وصديق العريس يكشف تفاصيل جديدة: ما علاقة أجهزة التبريد؟

هل حريق قاعة أفراح الحمدانية مفتعل؟... وقائع صادمة تسربّت وصديق العريس يكشف تفاصيل جديدة: ما علاقة أجهزة التبريد؟

لا تزال الأخبار تنتشر حول الفاجعة التي حصلت في العراق منذ أيام، بعد أن اندلع حريق هائل في قاعة زفاف في منطقة الحمدانية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 150 آخرين.

وكان محافظ نينوى نجم الجبوري، خلال حديثه في 27 أيلول لـ"الجزيرة مباشر"، قد نفا نفيا قاطعا أن يكون الحريق الحريق مفتعلا، ،وقال إن منطقة الحمدانية يسكنها مسيحيون، وهم يعرفون بعضهم بعضا، مشيرا إلى أن القاعة التي حدث بها الحريق هي الوحيدة للأعراس في المنطقة، وأقيم بها العديد من حفلات الزواج سابقا.

وبدوه، أكد مالك القاعة تشوني سليمان نبو، أن ماساً كهربائياً تسبب في الحريق، على عكس رواية السلطات التي ألقت باللوم على الألعاب النارية التي أشعلت أقمشة سريعة الاشتعال في سقف قاعة الزفاف.

إلا أن مرتضى أسعد الشبكي، صديق العريس ريفان، أكد أن ما حصل ليلة الكارثة، لم يكن بسبب الألعاب النارية لوحدها، مشيراً إلى أن الألعاب النارية طالت جزءا من سقف القاعة، لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق دون أن ينتبه لها أحد، وفق ما نقل موقع العربية.

وقال إن حريق أجهزة التبريد استمر لأكثر من نصف ساعة ما ساعد على نشوب الحريق بالجدران.

وتابع، أن "أحد الأشخاص قد أبلغ صاحب القاعة أن أجهزة التبريد قد اُطفئت، دون أن يعلم أنها كانت تحترق واحترق معها الجدار من الخلف"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

إلا أن رواد مواقع التواصل الاجاتماعي يرون عكس ذلك.

فقد انتشر فيديو عبر موقع X ، يظهر شابا يحاول الاثبات أن الحريق ليس نتيجة الألعاب النارية.

وظهر تسجيل مصور وهو يستخدم نفس الآلة التي تستخدم في إشعال شرارات الاحتفال بالأعراس، وقام بإثبات أنها لا تملك القدرة على حرق أي شيء وأن حريق نينوى مدبر ومقصود وبفعل فاعل.

وكما يظهر في الفيديو، فقد قام الشخص الظاهر في الفيديو بتجربة جهاز شرارة الاحتفال، وقام بوضع يده عليها دون أن تتأثر أبدا، كما قام بوضع ورقة فوق الشرارة ولكنها لم تحترق، ووضع كيسا من النايلون ولم يحدث له شيء. 

وفي حال كان الحريق مقصودا، فمن الممكن أنه قد تعمد أن تشتعل الثريا وسقف التركيب الموجودين في وسط الصالة تزامنا مع انطفاء هذه الشعلة، وهذا ممكن إلى حد كبير، لأنه لو كان سبب الاشتعال هي تلك الشرارة في الصالة لكانت اشتعلت السقفية من عدة اتجاهات، ولكنها بدأت بالاشتعال في نقطة محددة، ثم أخذت بالانتشار على جانبي محيط الثريا، وفق التحليل في الفيديو.


ولم تكشف التحقيقات بعد السبب الأساسي في اشتعال الحريق، كما أن بعض الأخبار المتداولة نشرت خبرا حول تعمد أحد الأشخاص لافتعال الحريق كونه كان على صلة بالعروس ويرغب بالزواج منها، إلا أنها رفضته، وهذا ما دفع به إلى افتعال هذه الجريمة الشنيعة وقتل عشرات الأبرياء، وفق ما نقل أحد المواقع الاخبارية.

من جهته، كشف اللواء كاظم بوهان، المشرف على تحقيقات حادثة حريق نينوى، أن صاحب صالة الأفراح في الحمدانية والتي حدث فيها حريق كبير وأودى بحياة العشرات، لا يمتلك إجازة ممارسة المهنة منذ 10 سنوات.

وكانت قناة الإخبارية العراقية قد أجرت اتصالا هاتفيا مع سيادة اللواء كاظم بوهان، والذي يشغل حاليا منصب مدير الدفاع المدني في العراق، والمكلف أيضا بالإشراف على التحقيقات في قضية فاجعة الحمدانية.

وخلال الاتصال، كشف اللواء بوهان عن تفاصيل خطيرة وجديدة تتعلق بقضية حريق نينوى، والذي سببه الإهمال والتقصير من قبل صاحب الصالة، والذي كشف عدم حيازته لشهادة مرخصة بمزاولة المهنة منذ أكثر من 10 سنوات.

وهذا الأمر تسبب بإهمال كبير ومزمن تراكم على مدار السنين، من خلال استخدامهم لمواد غير مسموحة وغير مرخصة في المنشآت السياحية المغلقة، والتي تمثلت باستخدام مادة الايكوبوند سريعة الاشتعال، وهذا مخالف لتعليمات السلامة حسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.

وكشف اللواء بوهان أن بناء الصالة منشأة منذ العام 2013، وتم بناؤه على أرض زراعية غير صالحة للبناء على الإطلاق، ولا يملك صاحب الصالة إجازة بناء أو إجازة لممارسة المهنة.
 

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