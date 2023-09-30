هل حريق قاعة أفراح الحمدانية مفتعل؟... وقائع صادمة تسربّت وصديق العريس يكشف تفاصيل جديدة: ما علاقة أجهزة التبريد؟

كما قلت واكرر بعد ان اقنعوا الناس ان كل شيء يأتي بارادة الله وكل شيء قضاء وقدر اصبحوا يرتكبون ابشع الجرائم والابادات الجماعية بخطط لم تخطر على بال ابليس نفسه ثم ينسبونها للقدر وانها ارادة الله وهذا يعني انهم قد رموا كل اعمالهم القذرة على الله ودين الله . #فاجعة_الحمدانية pic.twitter.com/TSVYxAS2eB