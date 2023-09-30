هل حريق قاعة أفراح الحمدانية مفتعل؟... وقائع صادمة تسربّت وصديق العريس يكشف تفاصيل جديدة: ما علاقة أجهزة التبريد؟

كما قلت واكرر بعد ان اقنعوا الناس ان كل شيء يأتي بارادة الله وكل شيء قضاء وقدر اصبحوا يرتكبون ابشع الجرائم والابادات الجماعية بخطط لم تخطر على بال ابليس نفسه ثم ينسبونها للقدر وانها ارادة الله وهذا يعني انهم قد رموا كل اعمالهم القذرة على الله ودين الله . #فاجعة_الحمدانية pic.twitter.com/TSVYxAS2eB
— ola67 (@ola6711) September 29, 2023
كما قلت واكرر بعد ان اقنعوا الناس ان كل شيء يأتي بارادة الله وكل شيء قضاء وقدر اصبحوا يرتكبون ابشع الجرائم والابادات الجماعية بخطط لم تخطر على بال ابليس نفسه ثم ينسبونها للقدر وانها ارادة الله وهذا يعني انهم قد رموا كل اعمالهم القذرة على الله ودين الله . #فاجعة_الحمدانية pic.twitter.com/TSVYxAS2eB