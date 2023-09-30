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عانى من آلام في معدته لأكثر من عامين... ما عُثر عليه في بطنه من أدوات منزلية صادم! (صور)

عانى من آلام في معدته لأكثر من عامين... ما عُثر عليه في بطنه من أدوات منزلية صادم! (صور)







وقال أجمر سينغ كالرا، مدير مستشفى موغا الطبي في موغا، البنجاب: "عند إجراء الأشعة السينية، عثرنا على قلائد وسلاسل وصواميل ومسامير وسماعات وأشياء أخرى كثيرة داخل المعدة"، وفق ما نقل موقع



وبحسب ما ورد، ذهب المريض كولديب سينغ، 35 عامًا، إلى المستشفى بسبب قلقه من مشاكل في البطن، بالإضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة.



وقام المسعفون بمسح منطقة المشكلة، وعندها اكتشفوا اكتشافًا مثيرًا للقلق: وبحسب ما ورد استهلك سينغ ما يقرب من 60 شيئا، بما في ذلك القلائد والسلاسل والصواميل والمسامير وسماعات الأذن ودبابيس الأمان والمغناطيس وأزرار القمصان والسحابات، والعديد من الأشياء غير الصالحة للأكل.



وقام الأطباء بتشخيص إصابة "متذوق الحلي بالبيكا"، وهي حالة صحية عقلية حيث "يبتلع المريض بشكل قهري أشياء ليست طعامًا"، وفقًا لعيادة كليفلاند.



ويشيع هذا المرض بين الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل اضطراب طيف التوحد أو الإعاقات الذهنية أو الفصام.



وبحسب موقع Jam Press، فإن أقارب المريض لم يكونوا على علم بالمشكلة.



ومن غير المستغرب أن يكون تناول الأشياء غير القابلة للهضم خطراً على صحة الإنسان، كما كان الحال مع سينغ.



وقال كالرا: "نظراً لأنه أكل أدوات حادة، فقد أصيب بجروح خطيرة في بطنه"، مضيفاً أنه "قرر إجراء عملية جراحية له".



وخضع سينغ بعد ذلك لعملية جراحية استمرت ثلاث ساعات أشرف عليها الجراح أنوب هاندا وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي فيشافنور كالرا. صدم رجل يعاني من آلام في المعدة لمدة عامين الأطباء الذين اكتشفوا أن المريض عددا كبيرا من الأدوات المنزلية، تتراوح من الأزرار إلى سماعات الأذن.وقال أجمر سينغ كالرا، مدير مستشفى موغا الطبي في موغا، البنجاب: "عند إجراء الأشعة السينية، عثرنا على قلائد وسلاسل وصواميل ومسامير وسماعات وأشياء أخرى كثيرة داخل المعدة"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبحسب ما ورد، ذهب المريض كولديب سينغ، 35 عامًا، إلى المستشفى بسبب قلقه من مشاكل في البطن، بالإضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة.وقام المسعفون بمسح منطقة المشكلة، وعندها اكتشفوا اكتشافًا مثيرًا للقلق: وبحسب ما ورد استهلك سينغ ما يقرب من 60 شيئا، بما في ذلك القلائد والسلاسل والصواميل والمسامير وسماعات الأذن ودبابيس الأمان والمغناطيس وأزرار القمصان والسحابات، والعديد من الأشياء غير الصالحة للأكل.وقام الأطباء بتشخيص إصابة "متذوق الحلي بالبيكا"، وهي حالة صحية عقلية حيث "يبتلع المريض بشكل قهري أشياء ليست طعامًا"، وفقًا لعيادة كليفلاند.ويشيع هذا المرض بين الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل اضطراب طيف التوحد أو الإعاقات الذهنية أو الفصام.وبحسب موقع Jam Press، فإن أقارب المريض لم يكونوا على علم بالمشكلة.ومن غير المستغرب أن يكون تناول الأشياء غير القابلة للهضم خطراً على صحة الإنسان، كما كان الحال مع سينغ.وقال كالرا: "نظراً لأنه أكل أدوات حادة، فقد أصيب بجروح خطيرة في بطنه"، مضيفاً أنه "قرر إجراء عملية جراحية له".وخضع سينغ بعد ذلك لعملية جراحية استمرت ثلاث ساعات أشرف عليها الجراح أنوب هاندا وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي فيشافنور كالرا.