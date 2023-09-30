طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!

حقيقة صادمة حول قطع "شجرة روبن هود" التي يتجاوز عمرها الـ300 سنة... ما علاقة تيك توك؟

حقيقة صادمة حول قطع "شجرة روبن هود" التي يتجاوز عمرها الـ300 سنة... ما علاقة تيك توك؟

عانى من آلام في معدته لأكثر من عامين... ما عُثر عليه في بطنه من أدوات منزلية صادم! (صور)