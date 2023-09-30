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طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!

منوعات
2023-09-30 | 06:28
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طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!
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طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!

طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!

روت إحدى الأمهات كيف استخدم طبيب الخصوبة الفاشل الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي، ثم اتهمها بخيانة زوجها.

وفي التفاصيل، أصيبت إيلينا سامارينا بالرعب عندما اكتشفت أن طفلتها الصغيرة لا تحمل نفس الحمض النووي لزوجها ألكسندر ليسينكو، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكان الزوجان يكافحان من أجل إنجاب طفل بشكل طبيعي لسنوات عدة، ولجأا إلى التخصيب في المختبر (IVF) كملاذ أخير.

وخضعا للعلاج في عام 2021 في عيادة لم يذكر اسمها في ستافروبول، جنوب غرب روسيا، والتي أثبتت نجاحها.

وأوضحت إيلينا أنها خضعت للمراقبة عن كثب طوال فترة حملها وأجرت عشرات الاختبارات لفحص الجنين.

ثم رحبت الممرضة وزوجها ألكسندر بطفلتهما الرائعة واكتشفا أنها مصابة بمتلازمة داون.

وخضعت الرضيعة لسلسلة من اختبارات الدم والحمض النووي لتأكيد التشخيص، لكن النتائج كشفت عن قلق أكبر.

وأدركت إيلينا أن فصيلة دم ابنتها لا تتطابق مع فصيلة دمها أو فصيلة ألكسندر، مما أدى على الفور إلى رفع أعلام حمراء للعاملين الصحيين.

وطلبت مذعورة إجراء المزيد من اختبارات الحمض النووي لتحديد أنهما في الواقع والدا المولود الجديد.

وتأكد بعد ذلك أن إيلينا هي والدة الفتاة الصغيرة، ولكن من المثير للصدمة أن ألكساندر لم يكن والدها.

واتصل الزوجان المذهولان بعيادة الخصوبة التي أجرت عملية التلقيح الصناعي، لكن الرد أذهلهما.

وأصرت المنشأة على أنه لا يوجد احتمال لحدوث خطأ أثناء الإجراء المعقد.

وبدلاً من ذلك، زُعم أنهم اقترحوا أن التفسير الوحيد لهذا الاختلاط هو أن إيلينا قد خدعت زوجها الحبيب.

وأوضح ألكسندر: "لقد أصروا على أن زوجتي لم تنجب طفلي وكانت تحاول إخفاء ذلك... لقد زعموا جميعًا في انسجام تام أن الجنين المخصب بشكل خاطئ أمر مستحيل في عيادتهم."

ثم شرع هو وإيلينا في معركة استمرت لمدة عام للحصول على إجابات وتقديم الطبيب الذي تعامل مع العلاج الفاشل إلى العدالة.

لكن المدعين أخبروا الوالدين أن المسعف لن يواجه المحاكمة، ومن الغريب أنه لم ينتهك أي قوانين.

ولم تظهر حقيقة هذا المفهوم الفاشل إلا بعد أن خضعت الطفلة وإيلينا لسلسلة من الفحوصات الطبية الشرعية في تشرين الثاني 2022.

وقال ألكسندر إن الخبراء خلصوا إلى أن زوجته لا يمكن أن تحمل ابنتها بشكل طبيعي، على الرغم من ادعاءات العيادة.

وادعى أنه أُبلغ بعد ذلك أنه من الواضح أنه كان هناك "استبدال" للحيوانات المنوية أثناء عملية التلقيح الاصطناعي للزوجين.

وقالت إيلينا لوسائل الإعلام المحلية: "في البداية، افترضنا أنه قد حدث استبدال كامل للأجنة... لكن عندما حصلنا على النتائج، فهمنا أنني الأم البيولوجية، وهو ليس الأب... لذلك، أثناء إجراء التلقيح الصناعي، لا بد أنهم قاموا بتبادل عينات الحيوانات المنوية."

وادعى الزوجان أن العيادة رفضت الاعتراف بأي مخالفات وتوقفت عن التواصل معهما.

وقالا إن المنشأة استمرت في الإصرار على أن إيلينا ربما خانت شريكها من خلال ممارسة الجنس مع رجل آخر.

وفي نهاية المطاف، تم فتح قضية جنائية ضد الطبيب والعيادة بتهمة الإهمال الطبي، لكنها أُغلقت الشهر الفائت.

وعلى الرغم من تسليحهم بأدلة دامغة على تبادل الحيوانات المنوية، فقد ادعى المدعون أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة.

وبحسب تقارير محلية، فإن طبيب الخصوبة المسؤول لم يتم إيقافه عن العمل حتى أثناء التحقيق.

لكن إيلينا وألكسندر رفضا التخلي عن الأمل ويستعدان الآن لمعركة أخرى أثناء تحديهما لحكم المحكمة.
 

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منوعات

استخدم

الحيوانات

المنوية

الخاطئة

أثناء

التلقيح

الاصطناعي

اتهمها

بخيانة

زوجها...

وهكذا

انتهت

القصة!

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