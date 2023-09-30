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حقيقة صادمة حول قطع "شجرة روبن هود" التي يتجاوز عمرها الـ300 سنة... ما علاقة تيك توك؟

حقيقة صادمة حول قطع "شجرة روبن هود" التي يتجاوز عمرها الـ300 سنة... ما علاقة تيك توك؟







وظهر الخط الجديد للتحقيق بعد إلقاء القبض على رجل في الستينيات من عمره الليلة الفائتة فيما يتعلق بتدمير معلم نورثمبريا، وفق ما نقل موقع



وأعلنت شرطة نورثمبرلاند أنها ألقت القبض على رجل ثانٍ بعد ساعات فقط من إطلاق سراح صبي يبلغ من العمر 16 عامًا بكفالة من الحجز قيد التحقيق. وظل الرجل الأكبر سنا رهن الاحتجاز الليلة الفائتة لمزيد من الاستجواب.



وتزعم الاقتراحات الجديدة أن الشجرة الأكثر شهرة في بريطانيا، والتي كانت تقف في تراجع على طول جدار هادريان في نورثمبرلاند لمدة 300 عام، تم قطعها بالمنشار لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.



والشجرة التي ظهرت في فيلم روبن هود: أمير اللصوص عام 1991، تم قطعها خلال الليل بين الأربعاء والخميس.



وتم إطلاق تحقيق وشوهد ضباط الطب الشرعي وهم يلتقطون صوراً وعينات في مكان الحادث بينما يتطلع الضباط للتأكد من الظروف الكاملة المحيطة بالأضرار وتحديد أي شخص متورط.



ومن المتوقع أن يعقد رؤساء متنزه نورثمبرلاند الوطني وصندوق الائتمان الوطني مناقشات خلال عطلة نهاية الأسبوع حول ما يجب فعله مع الشجرة المقطوعة.



وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أنه من الممكن تحويله إلى عمود طوطم عملاق، في محاولة لجذب انتباه السياح، أو أن يصبح منحوتة تذكارية.



ويأتي ذلك بعد أن تم جمع ما يقرب من 3000 جنيه إسترليني الليلة الفائتة في صفحة التمويل الجماعي لتجديد الموقع التاريخي.





أفادت تقارير أن ضباط الشرطة الذين يحققون في قطع شجرة Sycamore Gap الشهيرة يحققون في مزاعم بأن العمل التخريبي المروع تم تنفيذه كجزء من حيلة على تيك توك.وظهر الخط الجديد للتحقيق بعد إلقاء القبض على رجل في الستينيات من عمره الليلة الفائتة فيما يتعلق بتدمير معلم نورثمبريا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وأعلنت شرطة نورثمبرلاند أنها ألقت القبض على رجل ثانٍ بعد ساعات فقط من إطلاق سراح صبي يبلغ من العمر 16 عامًا بكفالة من الحجز قيد التحقيق. وظل الرجل الأكبر سنا رهن الاحتجاز الليلة الفائتة لمزيد من الاستجواب.وتزعم الاقتراحات الجديدة أن الشجرة الأكثر شهرة في بريطانيا، والتي كانت تقف في تراجع على طول جدار هادريان في نورثمبرلاند لمدة 300 عام، تم قطعها بالمنشار لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.والشجرة التي ظهرت في فيلم روبن هود: أمير اللصوص عام 1991، تم قطعها خلال الليل بين الأربعاء والخميس.وتم إطلاق تحقيق وشوهد ضباط الطب الشرعي وهم يلتقطون صوراً وعينات في مكان الحادث بينما يتطلع الضباط للتأكد من الظروف الكاملة المحيطة بالأضرار وتحديد أي شخص متورط.ومن المتوقع أن يعقد رؤساء متنزه نورثمبرلاند الوطني وصندوق الائتمان الوطني مناقشات خلال عطلة نهاية الأسبوع حول ما يجب فعله مع الشجرة المقطوعة.وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أنه من الممكن تحويله إلى عمود طوطم عملاق، في محاولة لجذب انتباه السياح، أو أن يصبح منحوتة تذكارية.ويأتي ذلك بعد أن تم جمع ما يقرب من 3000 جنيه إسترليني الليلة الفائتة في صفحة التمويل الجماعي لتجديد الموقع التاريخي.