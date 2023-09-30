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رواية صادمة حصلت ليلة زفاف الحمدانية... مالك القاعة أخذ كاميرات المراقبة والأموال من الخزنة وهرب بهذه الطريقة!

منوعات
2023-09-30 | 11:20
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رواية صادمة حصلت ليلة زفاف الحمدانية... مالك القاعة أخذ كاميرات المراقبة والأموال من الخزنة وهرب بهذه الطريقة!
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رواية صادمة حصلت ليلة زفاف الحمدانية... مالك القاعة أخذ كاميرات المراقبة والأموال من الخزنة وهرب بهذه الطريقة!

رواية صادمة حصلت ليلة زفاف الحمدانية... مالك القاعة أخذ كاميرات المراقبة والأموال من الخزنة وهرب بهذه الطريقة!

لا تزال التحقيقات وروايات الشهود تكشف مزيداً من التفاصيل حول زفاف العراق الدموي الذي أزدي بحياة حوالي 107 أشخاص.

وفي تفاصيل جديدة، روى أحد الموجودين ويدعى ستيفن، حقائق مما شاهد، حيث قال إنه كان مدعواً إلى الحفل مع 7 من أقاربه، وهو من سكان عين كاوا بأربيل، أنه جاء إلى الحفلة بناء على دعوة من أهل العريس.

وأوضح الشاهد أنه أنقذ أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال، لافتا الى أنه ركض عندما بدأ الحريق إلى الخارج فشاهد طفلتين، حملهما وأخرجهما من القاعة ووضعهما في غرفة الإدارة لحمايتهما.

وكشف أن صاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي عن كامل الصالة عند اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، مشددا على أنه حاول رفع قواطع الكهرباء، إلا أن المالك منعه وطرده من الغرفة.

كذلك أوضح أن المالك فكك نظام حفظ المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة، وأخذ الأموال التي في الخزنة وجميع أغراضه الشخصية وهرب من الشباك بعد أن حطم الزجاج بواسطة كرسي.
 

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