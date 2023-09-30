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انتظرت دورها في مطار فلوريدا وهي عارية تمامًا من الخصر إلى الأسفل... والركاب من حولها في صدمة! (فيديو)

انتظرت دورها في مطار فلوريدا وهي عارية تمامًا من الخصر إلى الأسفل... والركاب من حولها في صدمة! (فيديو)







ويُظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع امرأة تبدو غافلة وهي تقف في الطابور مرتدية فستانًا برتقاليًا يكشف مؤخرتها، وفق ما نقل موقع



ووضعت المرأة يدها فوق أمتعتها وهي تحدق إلى الأمام مباشرة.



ويبدو أن المقطع قد تم تصويره في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي بجوار مكتب شركة طيران سبيريت في المبنى رقم 4. تركت امرأة بدت عارية تمامًا من الخصر إلى الأسفل الركاب في حالة ذهول أثناء انتظارها في الصف على خط خطوط طيران سبيريت في مطار فلوريدا.ويُظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع امرأة تبدو غافلة وهي تقف في الطابور مرتدية فستانًا برتقاليًا يكشف مؤخرتها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ووضعت المرأة يدها فوق أمتعتها وهي تحدق إلى الأمام مباشرة.ويبدو أن المقطع قد تم تصويره في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي بجوار مكتب شركة طيران سبيريت في المبنى رقم 4.