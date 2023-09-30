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سجنوه 20 سنة بسبب جريمة لم يرتكبها... لن تصدقوا هوية المجرم الحقيقي!

سجنوه 20 سنة بسبب جريمة لم يرتكبها... لن تصدقوا هوية المجرم الحقيقي!







وفي التفاصيل، تم إطلاق سراح كيفن دوغار، وهو رجل من شيكاغو قضى ما يقرب من 20 عامًا خلف القضبان لاتهامه بارتكاب جريمة قتل عام 2003، من سجن مقاطعة كوك في شيكاغو، إلينوي الأسبوع الفائت بعد اعتراف صادم من شقيقه التوأم المتطابق، كارل سميث.



وكان هذا اللقاء العاطفي بمثابة لحظة محورية في قضية شهدت العديد من التقلبات والمنعطفات، وفق ما نقل موقع



دوغار، الذي تأثر بشكل واضح بحريته المكتشفة حديثًا، انهار بالبكاء عندما اجتمع مع أحبائه.



وشارك محاميه رونالد صافر اللحظة المؤلمة، وقال: "لقد وافق القاضي على إطلاق سراحه على ذمة المحاكمة بكفالة توقيع، وخرج الى الهواء الطلق ولفظ أنفاسه الأولى كرجل حر منذ ما يقرب من 20 عامًا ".



وتابع: "تأثرت كثيرا عندما رأيت دموعه تتدحرج على خديه وخدودهم ".



وبدأت محنة دوغار في عام 2003 عندما أدين بجريمة قتل وقعت في حي أبتاون في شيكاغو.



وفي هذا الحادث المأساوي، أطلق مسلح النار، مما أدى إلى مقتل أنطوان كارتر وإصابة روني بولدن، أحد أفراد العصابة المنافسة.



وأُدين دوغار في عام 2005 وحُكم عليه بالسجن لمدة 54 عامًا. وطوال فترة سجنه، حافظ على براءته بثبات.



ومع ذلك، اتخذ مصير دوغار منعطفًا غير متوقع عندما أدلى شقيقه التوأم المتطابق، كارل سميث، باعتراف مذهل في عام 2013، بعد ما يقرب عقد من إدانة كيفن.



وكان لاعتراف سميث، بأنه مرتكب الجريمة، في البداية تأثير ضئيل على القضية.



في عام 2018، حكم أحد القضاة بأن اعتراف سميث يفتقر إلى المصداقية وحرم كيفن من إجراء محاكمة جديدة.



وفي ذلك الوقت، كان سميث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 99 عامًا بتهمة اقتحام منزل منفصل أدى إلى إصابة طفل برصاصة في الرأس.



وشكك ممثلو الادعاء في توقيت اعترافه، مشيرين إلى أنه كان محاولة لكسب التعاطف بعد خسارته استئنافه.



وعلى الرغم من هذه النكسات، فقد دافع عن قضية كيفن دوغار محامٍ من مركز الإدانات الخاطئة التابع لكلية نورث وسترن بريتزكر للقانون.



ووافق القاضي يوم الثلاثاء على إطلاق سراحه في انتظار محاكمة جديدة، مما أتاح له فرصة جديدة لإثبات براءته.



وأعرب رونالد سافر، محامي دوغار، عن أمله في ألا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات القانونية.



وقال سافر: "نأمل أن يسقط محامي ولاية (مقاطعة كوك) القضية ضد كيفن ثم يفعل ما يريد، ولكن يسقط القضية ضد كيفن لأنه بريء... من الواضح أنه بريء، لكن إذا أصروا، فسنحاكم وسنبرئه في المحاكمة".

أُطلق سراح رجل قضى 20 عامًا في السجن بعد اتهامه جريمة قتل لم يرتكبها، وذلك بعد أن اعترف شقيقه التوأم بارتكاب الجريمة.وفي التفاصيل، تم إطلاق سراح كيفن دوغار، وهو رجل من شيكاغو قضى ما يقرب من 20 عامًا خلف القضبان لاتهامه بارتكاب جريمة قتل عام 2003، من سجن مقاطعة كوك في شيكاغو، إلينوي الأسبوع الفائت بعد اعتراف صادم من شقيقه التوأم المتطابق، كارل سميث.وكان هذا اللقاء العاطفي بمثابة لحظة محورية في قضية شهدت العديد من التقلبات والمنعطفات، وفق ما نقل موقع ميرور دوغار، الذي تأثر بشكل واضح بحريته المكتشفة حديثًا، انهار بالبكاء عندما اجتمع مع أحبائه.وشارك محاميه رونالد صافر اللحظة المؤلمة، وقال: "لقد وافق القاضي على إطلاق سراحه على ذمة المحاكمة بكفالة توقيع، وخرج الى الهواء الطلق ولفظ أنفاسه الأولى كرجل حر منذ ما يقرب من 20 عامًا ".وتابع: "تأثرت كثيرا عندما رأيت دموعه تتدحرج على خديه وخدودهم ".وبدأت محنة دوغار في عام 2003 عندما أدين بجريمة قتل وقعت في حي أبتاون في شيكاغو.وفي هذا الحادث المأساوي، أطلق مسلح النار، مما أدى إلى مقتل أنطوان كارتر وإصابة روني بولدن، أحد أفراد العصابة المنافسة.وأُدين دوغار في عام 2005 وحُكم عليه بالسجن لمدة 54 عامًا. وطوال فترة سجنه، حافظ على براءته بثبات.ومع ذلك، اتخذ مصير دوغار منعطفًا غير متوقع عندما أدلى شقيقه التوأم المتطابق، كارل سميث، باعتراف مذهل في عام 2013، بعد ما يقرب عقد من إدانة كيفن.وكان لاعتراف سميث، بأنه مرتكب الجريمة، في البداية تأثير ضئيل على القضية.في عام 2018، حكم أحد القضاة بأن اعتراف سميث يفتقر إلى المصداقية وحرم كيفن من إجراء محاكمة جديدة.وفي ذلك الوقت، كان سميث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 99 عامًا بتهمة اقتحام منزل منفصل أدى إلى إصابة طفل برصاصة في الرأس.وشكك ممثلو الادعاء في توقيت اعترافه، مشيرين إلى أنه كان محاولة لكسب التعاطف بعد خسارته استئنافه.وعلى الرغم من هذه النكسات، فقد دافع عن قضية كيفن دوغار محامٍ من مركز الإدانات الخاطئة التابع لكلية نورث وسترن بريتزكر للقانون.ووافق القاضي يوم الثلاثاء على إطلاق سراحه في انتظار محاكمة جديدة، مما أتاح له فرصة جديدة لإثبات براءته.وأعرب رونالد سافر، محامي دوغار، عن أمله في ألا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات القانونية.وقال سافر: "نأمل أن يسقط محامي ولاية (مقاطعة كوك) القضية ضد كيفن ثم يفعل ما يريد، ولكن يسقط القضية ضد كيفن لأنه بريء... من الواضح أنه بريء، لكن إذا أصروا، فسنحاكم وسنبرئه في المحاكمة".