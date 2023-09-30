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أول تصريح لثنائي زفاف الحمدانية... العروس مصابة في ساقيها هذا ما قاله العريس!

منوعات
2023-09-30 | 12:30
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أول تصريح لثنائي زفاف الحمدانية... العروس مصابة في ساقيها هذا ما قاله العريس!
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أول تصريح لثنائي زفاف الحمدانية... العروس مصابة في ساقيها هذا ما قاله العريس!

أول تصريح لثنائي زفاف الحمدانية... العروس مصابة في ساقيها هذا ما قاله العريس!

قال عروسا زفاف العراق الكارثي إنهما تُركا "ميتين من الداخل" بعد أن انتهى حفل زفافهما بمأساة عندما قُتل ما لا يقل عن 100 ضيف في حريق مدمر.

وفقدت العروس حنين (18 عاما) عشرة من أفراد عائلتها بينهم والدتها وشقيقها، فيما فقد زوجها الجديد ريفان (27 عاما) 15 من أقاربه بعد أن اندلع حريق في احتفال مزدحم في قرقوش بمحافظة نينوى شمالي العراق مساء الثلاثاء .

وقال ريفان في أولى تصاريحهما بعد الكارثة: "في الداخل نحن أموات. نحن مخدرون... لقد متنا من داخلنا".

وأضاف ريفان أن عروسه "لا تستطيع التحدث" بعد الكارثة التي تركت والدها أيضًا في حالة حرجة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأصيب أكثر من 150 شخصا بسبب النيران والدخان الخانق أو أثناء التدافع للفرار من قاعة الاستقبال التي تحولت إلى حطام متفحم وأكوام من الأثاث الملتوي تحت سقف منهار جزئيا.

ورجح المسؤولون في البداية أن الألعاب النارية الداخلية هي سبب الحريق، لكن ريفان قال إنه من الممكن أن يكون قد بدأ في السقف.

"قد يكون ماس كهربائي، لا أعرف... لكن الحريق بدأ في السقف. شعرنا بالحرارة… وعندما سمعت الطقطقة نظرت إلى السقف"، بحسب ما قال.

وتابع: "ثم بدأ السقف، الذي كان مصنوعًا بالكامل من النايلون، في الذوبان. استغرق الأمر ثواني فقط."

كما قال إنه كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي قبل رقصتهم ثم عادت الكهرباء بعد ذلك. في هذه المرحلة، قال ريفان إنه رأى النار قادمة من السقف.

ولم تتمكن حنين من الفرار بسبب فستان زفافها، فأمسكها ريفان وسحبها بعيدًا عن النيران.

وأوضح: "ظللت أسحبها وأحاول إخراجها من مدخل المطبخ. وبينما كان الناس يهربون، كان الناس يدوسونها. وقال لقناة سكاي نيوز إن ساقيها مصابتان.

وقال ريفان: "لقد رحل أقاربنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا". 

لقد قام الزوجان الآن بدفن أعمامهم وعماتهم وأبناء عمومتهم وهم ما زالوا ينتظرون سماع حالة والد حنين.

وقال الزوجان إنهما لن يكونا قادرين على العيش في مدينتهما بعد الآن، وأن سعادتهما "تدمرت".
 

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