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ناما في أحد فنادق هذا البلد... ثم استيقظا واكتشفا مشهدا مرعبا: مخلوقات "غير مرغوب بها" غزت غرفتهما! (صور)
منوعات
2023-09-30 | 13:47
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ناما في أحد فنادق هذا البلد... ثم استيقظا واكتشفا مشهدا مرعبا: مخلوقات "غير مرغوب بها" غزت غرفتهما! (صور)
ناما في أحد فنادق هذا البلد... ثم استيقظا واكتشفا مشهدا مرعبا: مخلوقات "غير مرغوب بها" غزت غرفتهما! (صور)
أصيب مصطافان في جمهورية التشيك بالخوف بعد أن استيقظا ليجدا أكثر من 250 خفاشًا نائمًا في غرفتهما بالفندق.
وتظهر الصور عامل إنقاذ الحيوانات، راديك زيمين، وموظف استقبال الفندق، وهما يحاولان صيد 256 مخلوقًا نامت داخل الغرفة بعد دخولها عبر نافذة مفتوحة.
وكان الضياف، وهما زوجان، يقيمان في فندق آرت نوفو سلوفين ذو الثلاث نجوم في بلدة بلزن عندما قروا ترك نافذة غرفة نومهم مفتوحة قبل النوم، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
كما تركا باب غرفة النوم المؤدي إلى الممر مفتوحًا قليلاً بسبب الحرارة الشديدة.
ولكن عندما استيقظا وجدا 256 خفاش "سوبرانو" نائمًا على الجدران والسقف والستائر، وتم العثور على 11 آخرين ميتين.
وتم إخبار الزوجين، اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، أن بسببهما كانت غرفتهما تعج بهذه المخلوقات.
وقال كاريل ماكوني، المتحدث باسم مركز إنقاذ الحيوانات: "تم العثور على رقم قياسي بلغ 256 خفاشًا حيًا و11 خفاشًا ميتًا في الغرفة رقم 212، حيث ترك الضيوف غير المسؤولين وبعد ذلك الخادمة النافذة مفتوحة".
وأضاف: "لقد ترك باب القاعة مفتوحًا أيضًا، لذلك كان هناك حوالي 50 خفاشًا يختبئون في الفراغ بين الجدار والسقف بالقرب من الأثاث".
"أظهر لهما موظف الاستقبال منشورًا بثلاث لغات عالمية ينص على أنه يجب على الضيوف عدم ترك النوافذ مفتوحة لأن هناك خطر غزو الخفافيش....ولكن كما ترون، للأسف، هذا عبث، عبث، عبث. على الرغم من أن الكتيب موجود في كل غرفة"، على حد قوله.
وتابع: "حتى الخادمة لم تكلف نفسها عناء إغلاق الباب والنوافذ، فتمكنت العشرات من الثدييات الطائرة من التحرك بسهولة."
وأضاف: "طالما استمر الطقس الدافئ، عليك أن تتوقع زيارة غير مرغوب بها للخفافيش... في اللحظة التي يصبح فيها الجو أكثر برودة بشكل ملحوظ، ستنتقل الخفافيش إلى مواقع أخرى."
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