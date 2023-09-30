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اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!
منوعات
2023-09-30 | 14:11
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اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!
اشتبه بأن زوجته على علاقة بأحد أبنائه... ما فعله بها مرعب!
عثرت شرطة ولاية أوتار براديش يوم الجمعة على جثة مقطوعة الرأس لامرأة وقد فقدت أربعة من أصابعها في منطقة باندا، في الهند.
وكانت المرأة، التي يتراوح عمرها بين 35 و40 عامًا، نصف عارية تقريبا، وتم العثور على رأسها على مسافة ليست ببعيدة من جسدها، وفقًا لمشرف الشرطة أنكور أغاروال.
وتم التعرف على الجثة على أنها مايا ديفي، زوجة رامكومار أهيروار، من سكان منطقة تشاتاربور في ولاية ماديا براديش، وفق ما نقل موقع
India Today
.
وبالاضافة الى الأصابع المفقودة، وجدت الشرطة أن شعر المرأة قد تم قصه وسحقت أسنانها لإخفاء هويتها.
وبعد إجراء تحقيق أولي، اشتبهت الشرطة في تورط أفراد أسرة المرأة في جريمة القتل.
وأثناء الاستجواب، اعترف الزوج رامكومار وأبناؤه سوراج براكاش وبريجيش وابن أخيه عديبان، بتدبير جريمة قتل المرأة.
وقال أغاروال إنه وفقا لشهادة رامكومار، فإن مايا ديفي هي زوجته الثانية، واشتبه في أن لها علاقة مع أحد أبنائه.
ولأنه غضب من ذلك، أخذ المتهمون الأربعة مايا ديفي إلى قرية شامراها، وخنقوها حتى الموت وقطعوا رأسها بفأس، كما قطعوا أربعة من أصابعها.
هذا وعثرت الشرطة على السيارة والفأس المستخدمين في الجريمة.
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