من هي أصغر ضحايا زفاف الحمدانية المأساوي؟ (صورة)

لقيت الطفلة ماريا أسعد قرياقوس، ابنة السنة ونصف السنة، حتفها في حريق حفل زفاف قاعة الهيثم بمدينة الحمدانية، في محافظة نينوى العراقية، لتكون بذلك أصغر الضحايا في المأساة التي حصلت.ويعيش والدها البالغ من العمر 38 سنة، وأمها (40 سنة)، صدمة كبيرة جراء فقدانهما طفلتهما الجميلة.وتوفي مع ماريا أحد أعمامها، إضافة إلى ثلاثة من أبناء عمومتها، واثنتين من زوجات أعمامها، وكذلك واحدة من أقاربها.