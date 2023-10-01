وفاة الكاتب السوري الشهير خالد خليفة!

توفي الروائي والكاتب والشاعر السوري خالد خليفة، الحائز على جوائز عربية وعالمية، على الأريكة في منزله، عن عمر يناهز الـ59 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة.وذلك بعد أن اتصل به أصدقاءه ولم يجب، فذهبوا الى منزله ليجدوه ميتاً وحيداً.ويُذكر أن الكاتب من بلدة مريمين في ريف عفرين شمال مدينة حلب، اشتهر بكتابته لمسلسلات سورية شهيرة عدة.اضافةً لكتابته رواية "مديح الكراهية" التي ترجمت إلى ست لغات، ووصلت للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى عام 2008.وحازت روايته "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" عام 2013 على جائزة نجيب محفوظ للرواية، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.ولم يتم بعد تحديد موعد ومكان الجنازة.