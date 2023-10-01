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وفاة مراهقة في حادث مأساوي...وهكذا تصرّف الجرو الصغير لحظة وفاة مالكته!

منوعات
2023-10-01 | 06:41
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وفاة مراهقة في حادث مأساوي...وهكذا تصرّف الجرو الصغير لحظة وفاة مالكته!
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وفاة مراهقة في حادث مأساوي...وهكذا تصرّف الجرو الصغير لحظة وفاة مالكته!

وفاة مراهقة في حادث مأساوي...وهكذا تصرّف الجرو الصغير لحظة وفاة مالكته!

رفض جرو حزين أن يترك مالكته ديبورا البالغة 17 عاماً، بعد أن قُتلت في حادث دراجة نارية مروع، وفق موقع "ذا صن".

وكانت المراهقة تتنقل مع جروها الجديد الذي تبنته في اليوم السابق من الحادثة في شوارع المكسيك.

ويُذكر أن الكلب كان يتعرض للإساءة من قبل مالكه السابق، وكانت ديبورا مصممة على منحه حياة أفضل.

ونجا الجرو من الحادث، وعثر عليه منزعجًا ومرتجفًا بجانب جثة صاحبته، رافضاً تركها.

وأعلنت الشرطة أنها نفذت مداهمة لأحد الممتلكات المحلية، وصادرت شاحنة يشتبه في تورطها في الحادث، لكن مالكها مفقود حالياً.

وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة بتسليم جرو الضحية إلى أفراد الأسرة. ووافق صموئيل، صديق ديبورا، على تبني "بوت" ومنحه الرعاية والحب الذي رغبت الضحية في تقديمهما له.
 

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